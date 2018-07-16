Волгоградцы второй день борются с «наводнением» в собственных квартирах















Из разных районов Волгограда продолжают поступать сигналы от жильцов затопленных после ливня квартир. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в редакцию обратилась жительница общежития №60 по улице Рокоссовского Татьяна Андреева. Второй день подряд из вентиляционного отверстия в ее комнату рекой течет вода. Женщина является инвалидом первой группы, проживает вместе с дочерью-студенткой. Все полы помещения в лужах воды, стены тоже мокрые. «Нам пришлось отодвигать компьютерный стол, поскольку вода лилась прямо на технику и провода. Второй день не выпускаем из рук тряпки, ведра и ковши – это какой-то кошмар», - рассказывает Татьяна. Комната женщины застрахована, но для обращения за компенсацией ей требуется акт о затоплении от управляющей компании. По словам Татьяны Андреевой, коммунальщики обещают прийти и составить документ, но когда – не уточняют, мотивируя тем, что у них много подобных случаев. От жильцов других комнатах этого общежития в управляющую компанию также поступали жалобы на затопление.







