Волгоградцы второй день борются с «наводнением» в собственных квартирах

Происшествия 16.07.2018 14:13
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16.07.2018 14:13
Из разных районов Волгограда продолжают поступать сигналы от жильцов затопленных после ливня квартир. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в редакцию обратилась жительница общежития №60 по улице Рокоссовского Татьяна Андреева. Второй день подряд из вентиляционного отверстия в ее комнату рекой течет вода. Женщина является инвалидом первой группы, проживает вместе с дочерью-студенткой. Все полы помещения в лужах воды, стены тоже мокрые. «Нам пришлось отодвигать компьютерный стол, поскольку вода лилась прямо на технику и провода. Второй день не выпускаем из рук тряпки, ведра и ковши – это какой-то кошмар», - рассказывает Татьяна. Комната женщины застрахована, но для обращения за компенсацией ей требуется акт о затоплении от управляющей компании. По словам Татьяны Андреевой, коммунальщики обещают прийти и составить документ, но когда – не уточняют, мотивируя тем, что у них много подобных случаев. От жильцов других комнатах этого общежития в управляющую компанию также поступали жалобы на затопление.
Накануне, напомним, информагегентство сообщало о том, что из-за неисправной ливневой канализации затопило квартиры в доме №6 по улице Малиновского в Советском районе.
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