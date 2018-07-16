



Коридоры в подъезде и ряд квартир на 4-ом и 5-ом этажах дома №6 по улице Малиновского в Волгограде залило водой. Как сообщили ИА «Высота 102» пострадавшие жильцы, на крыше пятиэтажки во время ливня прорвало ливневую канализацию и вода рекой хлынула в подъезд. Вода стояла в межквартирных коридорах и в самих квартирах верхнего этажа. Жильцы с четвертого этажа созерцали, как на метр провисают натяжные потолки, а по стенам бегут ручьи.

По словам граждан, они не раз прежде сообщали в управляющую компанию «Тэра» о проблемах с протекающей кровлей. Пятиэтажка, как отмечают жители, была построена около 5 лет назад.