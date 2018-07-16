В Волгограде дождь "обрезал" маршрут скоростного трамвая

Происшествия 16.07.2018 08:42
2816 14
16.07.2018 08:42
Непрекращающийся дождь внес коррективы в работу городского электротранспорта. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, на линии продолжаются работы по восстановлению движения в полном объеме. Движение в подземной части восстановили накануне вечером. Сейчас трамваи ходят по укороченному маршруту между станциями "Европа Сити Молл" и "Ельшанка". Также усилено движение троллейбуса №12.
Реклама
Популярное по теме
15.07.2018 17:04
9544 0
15.07.2018 19:31
9444 0
24.06.2018 18:14
6619 0
Старый клен не выдержал волгоградской непогоды и упал на землю16.07.2018 15:12
Происшествия 16.07.2018 15:12
199 Обсудить
Волгоградцы второй день борются с «наводнением» в собственных квартирах16.07.2018 14:13
Происшествия 16.07.2018 14:13
3087 5 Обсудить
В Волгограде завели дело на помощника санитарного врача за "липовые" проверки на радиацию16.07.2018 13:48
Происшествия 16.07.2018 13:48
1454 1 Обсудить
В Волгограде откачивают воду с затопленных путей скоростного трамвая16.07.2018 12:33
Происшествия 16.07.2018 12:33
6824 7 Обсудить
В Волгограде летняя кухня вспыхнула из-за удара молнии16.07.2018 10:37
Происшествия 16.07.2018 10:37
1774 1 Обсудить
В Волгограде из-за сильного ливня объявлен режим чрезвычайной ситуации15.07.2018 23:55
Происшествия 15.07.2018 23:55
13318 0 Обсудить
В Волгограде ливень пробил брешь в насыпном склоне у "Волгоград Арены" (ВИДЕО)15.07.2018 22:54
Происшествия 15.07.2018 22:54
29654 0 Обсудить
В Волгоградской области 3-летний ребенок чудом выжил, упав с 5-го этажа15.07.2018 22:02
Происшествия 15.07.2018 22:02
2277 0 Обсудить
В волгоградской новостройке «водопадом» затопило квартиры на двух этажах15.07.2018 21:42
Происшествия 15.07.2018 21:42
6020 0 Обсудить
Склон «Волгоград Арены» смыло ливнем вместе с новой дорогой15.07.2018 19:31
Происшествия 15.07.2018 19:31
38588 0 Обсудить
В результате ДТП в Волгоградской области пострадали трое мужчин и один погиб15.07.2018 18:12
Происшествия 15.07.2018 18:12
2462 0 Обсудить
Под водой: в Волгограде из-за ливня встали трамваи15.07.2018 17:04
Происшествия 15.07.2018 17:04
10153 0 Обсудить
Под Волгоградом от пожара в своей бане пострадала пенсионерка15.07.2018 10:31
Происшествия 15.07.2018 10:31
1651 0 Обсудить
В Советском районе Волгограда семья отравилась угарным газом14.07.2018 10:27
Происшествия 14.07.2018 10:27
8024 0 Обсудить
В Волгоградской области слесаря электросетей убило током13.07.2018 16:03
Происшествия 13.07.2018 16:03
3583 2 Обсудить
Реклама