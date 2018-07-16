Спорт

Волгоградцы прощаются с ЧМ-2018

Спорт 15.07.2018 18:50
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15.07.2018 18:50


Тысячи волгоградцев и гостей города пришли в заключительный день ЧМ-2018 на Центральную набережную Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”.  
Болельщиков не испугал пронесшийся над центром города дождь с грозой. По словам футбольных фанатов, им хочется не только посмотреть трансляцию финального матча между сборными Франции и Хорватии, но и напоследок окунуться в атмосферу футбольного праздника. Чемпионат мира по футболу стал для них одним из самых ярких и незабываемых событий за последние годы.
Перед волгоградцами с концертной программой выступили артисты Царицынской оперы. Незадолго до начала трансляции церемонии закрытия вышли на сцену волгоградские послы ЧМ-2018 - олимпийская чемпионка по плаванию Лариса Ильченко и легендарный волгоградский футболист Александр Никитин. 
"Такого чемпионата мира еще не было. Ту планку, которую мы подняли, смогут преодолеть немногие", - заявил Александр Никитин.
“До чемпионата мы с супругой думали смотреть игры или нет, но оказалось, что это очень интересно. Мы увидели много матчей на фан-фесте и находимся в полном восторге от того что происходило в городе. Я думаю сюда впервые приехало столько иностранцев и это очень здорово”, - делится впечатлениями Сергей Бабинов.

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