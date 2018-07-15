Общество

Купаться запрещено: жители Волгограда спасаются от жары на "диких" пляжах

Общество 15.07.2018 16:26
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15.07.2018 16:26



Жара и зной середины лета заставляют волгоградцев искать спасения от палящих лучей солнца. Очевидно, что жители города, протянувшегося на сотню километров вдоль великой реки Волги, устремляются поближе к воде, чтобы охладиться и отдохнуть. Журналисты ИА "Высота 102" убедились, что разгоряченных горожан и гостей Волгограда не останавливают ни таблички с надписью "Купаться запрещено", ни отсутствие благоустроенных пляжей. О "диком" отдыхе на берегу Волги - в спецрепортаже ИА "Высота 102".  


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