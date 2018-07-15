Общество 15.07.2018 16:26
1416 2
15.07.2018 16:26
Жара и зной середины лета заставляют волгоградцев искать спасения от палящих лучей солнца. Очевидно, что жители города, протянувшегося на сотню километров вдоль великой реки Волги, устремляются поближе к воде, чтобы охладиться и отдохнуть. Журналисты ИА "Высота 102" убедились, что разгоряченных горожан и гостей Волгограда не останавливают ни таблички с надписью "Купаться запрещено", ни отсутствие благоустроенных пляжей. О "диком" отдыхе на берегу Волги - в спецрепортаже ИА "Высота 102".
Реклама
Популярное по теме
20.06.2018 18:40
10258 29
30.06.2018 15:36
8853 0
В Волгограде выпала полуторамесячная норма осадков15.07.2018 18:28
Семья из Волгограда спасла от гибели и подружилась со стрижом15.07.2018 13:12
На митинге против пенсионной реформы в Калаче-на-Дону потребовали роспуска Волгоградской областной думы14.07.2018 17:05
Под Волгоградом ищут военных водолазов14.07.2018 17:03
Подмосковье заманивает волгоградских студентов на работу14.07.2018 14:24
В Волгограде возобновляются работы на проблемном долгострое14.07.2018 11:05
Нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области оштрафовали на 150 тыс рублей14.07.2018 10:38
Волжский ожидают экстремальные трюки14.07.2018 05:51
В сельском районе Волгоградской области выступили против повышения пенсионного возраста13.07.2018 17:14
Почетного гражданина Волгограда Виктора Фетисова похоронят на Центральном кладбище13.07.2018 15:05
В Волгограде парковые дорожки стилизуют под взлетно-посадочные полосы13.07.2018 13:29
Погибшие в Волгоградской области пилоты легкомоторных самолетов работали с нарушениями13.07.2018 13:25
Пилоты воздушных судов Волгоградской области, которые оказывали услуги по обработке сельскохозяйственных угодий, работали с нарушением установленного законом уведомительного порядка использования воздушного пространства, в отсутствие свидетельства эксплуатанта, с просроченными сертификатами летной...
В Волгоградской области стартовал отбор кандидатов в снайперы13.07.2018 12:35
Мэрия Волгограда расплатится с миллионными долгами за капремонт13.07.2018 12:15
На юге Волгограда с рейсов сняли 9 маршруток из-за долга перевозчика12.07.2018 16:40
Реклама