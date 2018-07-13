Погибшие в Волгоградской области пилоты легкомоторных самолетов работали с нарушениями

Общество 13.07.2018 13:25
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13.07.2018 13:25
Пилоты воздушных судов Волгоградской области, которые оказывали услуги по обработке сельскохозяйственных угодий, работали с нарушением установленного законом уведомительного порядка использования воздушного пространства, в отсутствие свидетельства эксплуатанта, с просроченными сертификатами летной годности. Об этом заявили сегодня в Волгоградской транспортной прокуратуре в связи с окончанием расследования падения сверхлегких воздушных судов 27 мая и 4 июня 2018 года и гибелью пилотов.
В результате расследования выявлен также ряд лиц, незаконно оказывающих услуги по проведению авиационно-химических работ на территории Волгоградской области. Возбуждено 15 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения правил использования воздушного пространства, управления воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация. Ответственные привлечены к ответственности в виде административных штрафов. Руководителям авиационных предприятий внесено 2 представления, в суд направлены исковые заявления о запрете эксплуатации воздушных судов с просроченными сертификатами летной годности, которые находятся на рассмотрении.
Фото сайта Южной транспортной прокуратуры.
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