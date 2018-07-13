В Волгограде медицинские работники осуждены за трудоустройство «мертвых душ»

Расследования 13.07.2018 10:03
2806 3
13.07.2018 10:03
Бывшая заведующая Красноармейским филиалом ГБУЗ "Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации" Ольга Стручкова и медицинская сестра данного медицинского учреждения Ольга Клонова признаны виновными в махинациях с фиктивным трудоустройством персонала. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Стручкову, которая обвинялась в четырех эпизодах мошенничества, приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Клонова за пособничество осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
В суде установлено, что Стручкова при пособничестве Клоновой фиктивно трудоустроила в указанное учреждение здравоохранения на должности младшего медицинского персонала двух лиц, за которых в течение трех лет (с июля 2012 по июль 2015 гг) получала заработную плату. При этом Клонова вносила заведомо ложные сведения о "работе" данных лиц в табеля учета рабочего времени. В результате преступной деятельности региональному бюджету был причинен ущерб на общую сумму порядка 400 тыс. рублей. Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось отделением №8 ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду.
Вину в инкриминируемом деянии Стручкова и Клонова не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Реклама
Популярное по теме
16.06.2018 10:14
23531 0
12.07.2018 11:49
9875 35
03.07.2018 15:29
6165 7
В Волгоградской области глава сельхозпредприятия недоплатил в бюджет 8 млн рублей12.07.2018 15:11
Расследования 12.07.2018 15:11
3042 0 Обсудить
В Волгограде пенсионерка устроила кровавую резню в больничной палате12.07.2018 11:49
Расследования 12.07.2018 11:49
15807 35 Обсудить
В Волгоградской области два крупных интернет-магазина подверглись частичной блокировке11.07.2018 17:32
Расследования 11.07.2018 17:32
3875 1 Обсудить
В Волгограде огласили приговор по делу о подставных ДТП с элитными иномарками11.07.2018 16:57
Расследования 11.07.2018 16:57
8670 4 Обсудить
В Волгоградской области за сход 15 вагонов поезда будут судить сотрудника железной дороги11.07.2018 12:19
Расследования 11.07.2018 12:19
4185 9 Обсудить
Волгоградский автобусный парк оштрафовали за трудоустройство бывшего чиновника11.07.2018 10:39
Расследования 11.07.2018 10:39
4339 9 Обсудить
Суд в Волгограде оправдал обвиняемого в убийстве пенсионерки10.07.2018 12:26
Расследования 10.07.2018 12:26
5371 11 Обсудить
В Волгоградской области менеджер фирмы добыл песка на уголовное дело10.07.2018 11:55
Расследования 10.07.2018 11:55
1884 0 Обсудить
Житель Волгограда отправится на год в колонию за оплату мяса фальшивыми деньгами10.07.2018 07:19
Расследования 10.07.2018 07:19
2665 1 Обсудить
Водителя-лихача осудили за "пьяное" ДТП с автобусом в Волгоградской области09.07.2018 16:55
Расследования 09.07.2018 16:55
2166 0 Обсудить
В Волгограде экс-следователь получил 14 месяцев колонии за “отказ” от уголовного дела09.07.2018 14:47
Расследования 09.07.2018 14:47
2601 3 Обсудить
Суд над последним фигурантом громкого дела об убийстве бизнесмена на Аллее Героев начался в Волгограде09.07.2018 12:08
Расследования 09.07.2018 12:08
4376 5 Обсудить
В Волжском после пожара на стадионе начались проверки09.07.2018 10:57
Расследования 09.07.2018 10:57
1440 7 Обсудить
В Волгограде суд наказал зачинщицу драки из-за парковочного места09.07.2018 10:41
Расследования 09.07.2018 10:41
3018 9 Обсудить
В Волгоградской области управделами энергокомпании осудили за хищения09.07.2018 08:50
Расследования 09.07.2018 08:50
3336 2 Обсудить
Реклама