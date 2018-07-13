В Волгограде медицинские работники осуждены за трудоустройство «мертвых душ»









Бывшая заведующая Красноармейским филиалом ГБУЗ "Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации" Ольга Стручкова и медицинская сестра данного медицинского учреждения Ольга Клонова признаны виновными в махинациях с фиктивным трудоустройством персонала. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Стручкову, которая обвинялась в четырех эпизодах мошенничества, приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Клонова за пособничество осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В суде установлено, что Стручкова при пособничестве Клоновой фиктивно трудоустроила в указанное учреждение здравоохранения на должности младшего медицинского персонала двух лиц, за которых в течение трех лет (с июля 2012 по июль 2015 гг) получала заработную плату. При этом Клонова вносила заведомо ложные сведения о "работе" данных лиц в табеля учета рабочего времени. В результате преступной деятельности региональному бюджету был причинен ущерб на общую сумму порядка 400 тыс. рублей. Данное уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось отделением №8 ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду.

Вину в инкриминируемом деянии Стручкова и Клонова не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.