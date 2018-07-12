В Волгоградской области глава сельхозпредприятия недоплатил в бюджет 8 млн рублей









До двух лет лишения свободы грозит бывшему директору сельхозпредприятия в Волгоградской области за неуплату в бюджет НДС в сумме 8 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 32-летний бывший руководитель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным следствия, с 2015 по 2016 гг. обвиняемый включал в декларации заведомо ложные сведения о приобретении сельскохозяйственной продукции у трех организаций, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. Свою вину он полностью признал.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.



