Происшествия

На юге Волгограда легковушка от столкновения с грузовиком влетела в трамвай

Происшествия 12.07.2018 08:03
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12.07.2018 08:03



Сегодня в 7:25 в Красноармейском районе Волгограда на остановке «Каустик» в трамвай влетел легковой автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, машина остановилась перед трамвайным кольцом, пропуская электротранспорт. Однако подъехавший следом грузовик не затормозил и протаранил впереди стоящее авто. От удара легковушку вынесло на пути, где в тот момент трамвай завершал маневр. К счастью, пострадавших в ДТП нет, обстоятельства произошедшего выясняют работающие на месте сотрудники ДПС. Движение трамваев по маршруту № 11 осуществляется в измененных границах. От депо до «Каустика» для перевозки пассажиров направлены два автобуса.

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