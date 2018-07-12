Расследования

В Волгоградской области два крупных интернет-магазина подверглись частичной блокировке

Расследования 11.07.2018 17:32
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11.07.2018 17:32



Частичной блокировке подверглись два крупных интернет-магазина в Волгоградской области за продажу запрещенных орудий лова. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре. Решение о блокировке разделов на сайтах satom.ru и tiu.ru принял суд по искам надзорного ведомства. Вход на данные ресурсы был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, поэтому ознакомиться с предлагаемым товаром мог любой пользователь. У прокуратуры возникли претензии к продаже рыболовных сетей и электроудочек, которые являются на территории РФ запрещенными орудиями лова. В природоохранной прокуратуре сообщили, что в ближайшее время Роскомнадзор заблокирует каталог еще одного сайта, содержащего более 600 позиций о продаже запрещенных орудий лова. Сегодня суд Центрального районного суда принял соответствующее решение.

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