В Волгограде огласили приговор по делу о подставных ДТП с элитными иномарками









Сегодня в Центральном районном суде Волгограда оглашен приговор Сергею Поветкину и его знакомому Сергею Рублеву, которые устраивали подставные ДТП с элитными иномарками для получения страховых выплат. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Поветкина приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, Рублева - к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что Поветкин с мая 2013 года по июнь 2014 года совместно со своим знакомым инсценировал дорожно-транспортное происшествие с дорогостоящим автомобилем бизнес-класса. В результате мошенникам удалось необоснованно получить в качестве страховых выплат свыше 6 млн.рублей.

Аналогичным способом Поветкин совместно с Рублевым и их общим знакомым с июля 2013 по май 2015 года пытались получить страховое возмещение в сумме 16 млн.рублей за подставное ДТП с участием спортивного автомобиля несерийного производства.

Кроме того, Поветкин с апреля по июль 2015 года получил от жителя Республики Дагестан 3 млн.700 тыс. рублей за продажу внедорожника. Однако впоследствии оказалось, что на автомобиле изменен идентификационный номер, в связи с чем транспортное средство было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях сообщники не признали.



