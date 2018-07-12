Полмиллиона жителей Волгоградской области получают чуть больше 500 рублей соцвыплат на ЖКХ

515 рублей 80 копеек в месяц - именно таков объем средств, приходящихся в среднем на одного гражданина, пользующегося социальной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг в Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Волгоградстате.

Всего по состоянию на 1 апреля 2018 года социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг пользовались 501,3 тыс. граждан Волгоградской области: на эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 775,7 млн рублей. Кроме того, гражданам Волгоградской области предоставлялись денежные компенсации (субсидии) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В первом квартале 2018 года такие субсидии получили 67,6 тыс. семей или 6,8% от общего числа семей, проживающих в области, сообщили в Волгоградстате.