Аналитика

Полмиллиона жителей Волгоградской области получают чуть больше 500 рублей соцвыплат на ЖКХ

Аналитика 12.07.2018 09:58
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12.07.2018 09:58


515 рублей 80 копеек в месяц - именно таков объем средств, приходящихся в среднем на одного гражданина, пользующегося социальной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг в Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Волгоградстате. 
Всего по состоянию на 1 апреля 2018 года социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг пользовались 501,3 тыс. граждан Волгоградской области: на эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 775,7 млн рублей. Кроме того, гражданам Волгоградской области предоставлялись денежные компенсации (субсидии) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В первом квартале 2018 года такие субсидии получили 67,6 тыс. семей или 6,8% от общего числа семей, проживающих в области, сообщили в Волгоградстате.
Фото сайта Волгоградстата.

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