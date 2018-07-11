В Волгограде демонтируют небезопасный детский городок в парке "70-летия Победы"









Детский игровой комплекс в парке "70-летия Победы" в Краснооктябрьском районе Волгограда будет демонтирован из-за дефектов, представляющих опасность для маленьких посетителей. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района" - парк находится в оперативном управлении этого учреждения. ООО "ГК Корда", которое устанавливало указанные малые архитектурные формы, должно разобрать конструкции в месячный срок с момента вступления решения в силу.

В суде установлено, что малые архитектурные формы на объекте озеленения компания установила по контракту, заключенному в сентябре 2016 года. Его стоимость составила более 1,2 миллиона рублей. Однако фирма-подрядчик нарушила сроки. По решению суда с нее была взыскана неустойка. В ходе рассмотрения дела была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, так как у заказчика возникли претензии к качеству работ. Эксперты выявили множество нарушений. Так, к примеру, выявлены дефекты у детского игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями. Выяснилось, что отсутствует травмобезопасное (ударопоглощающее) покрытие, есть недопустимые трещины древесины столбов, стоек и др. Производственные и конструктивные дефекты были выявлены в конструкциях игрового комплекса для детей школьного возраста от 5-ти лет, а также у детского игрового комплекса с винтовой горкой для детей от 6-ти лет.

В октябре 2017 года в адрес ООО "ГК Корда" было направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке с требованием произвести демонтаж установленных по контракту малых архитектурных форм в связи с участившимися случаями травматизма.

К слову, парк "70-летия Победы" запомнился еще одним опасным объектом, который горожане прозвали фонтаном-"убийцей". Он до сих пор стоит на территории парка и не работает. Трагедия, напомним, произошла 20 сентября 2015 года. Тогда в чаше фонтана погиб 12-летний мальчик. Ребенок купался в фонтане. В какой-то момент автоматически включились насосы по забору воды и школьника присосало к сливному отверстию. Помочь мальчику не смогли ни его приятель, ни проходившие мимо люди. Суд позже установит, что проведенные работы по установке фонтана "не отвечали требованиям безопасности".

За случившееся директор МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" Ольга Лемякина приговором суда от 24 октября 2016 года получила 1 год колонии-поселения, гендиректор фирмы-подрядчика "АСТИ Альфа" Александр Пошнагов - 2 года колонии общего режима.



