Телеком

«Ростелеком» наблюдал за ЕГЭ 2,5 млн часов

Телеком 10.07.2018 16:26
294 0
10.07.2018 16:26


Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. Мониторинг за проведением государственной аттестации осуществляли онлайн-наблюдатели. Всего на smotriege.ru было зарегистрировано более 20 тысяч пользователей, что выше показателя предыдущего года в два раза. Это объясняется тем, что в этом году были задействованы региональные онлайн наблюдатели.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. 
Количество звонков в 2018 году снизилось по отношению к 2017 году в два раза, что объясняется прохождением обучения со стороны пользователей портала. «Ростелеком» впервые провел обучение наблюдателей в режиме дистанционных интерактивных курсов. 
«Во время проведения ЕГЭ система видеонаблюдения «Ростелекома» работала в штатном режиме. Опыт, накопленный за пять лет реализации проекта, позволил сделать процесс видеонаблюдения максимально удобным для пользователей», —заявил при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.
Специалисты «Ростелекома» в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. 
Фото с сайта http://www.ege.edu.ru/

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