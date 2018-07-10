





Смотрите сегодня в программе: торговая сеть «МАН» готовится продать свои объекты в счет погашения долгов перед Сбербанком - аукцион состоится завтра в Волгограде. Сроки ликвидации Кировской свалки затягиваются: чемпионат мира по футболу внес коррективы в график вывоза грузовиками опасных отходов. Много колодцев - мало асфальта: автомобилисты ждут - не дождутся окончания комплексного ремонта улицы Советской. Парк Акинфеева или парк Сталинградский?: жители Волгограда выбирают название для новой популярной территории отдыха.





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