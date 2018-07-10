Общество 10.07.2018 15:53
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10.07.2018 15:53
Свыше 50 тысяч нарушений в сфере торговли выявлено с начала 2018 года проектом «Народный контроль» в регионах страны. Об этом на заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» заявила федеральный координатор проекта, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко, сообщает ИА «Высота 102». Парламентарий от Волгоградской области сообщила о том, что за отчетный период проведено свыше четырех тысяч мероприятий, из которых три тысячи были посвящены потребительской безопасности. По следам своей работы активисты «Народного контроля» отмечают, что во многих регионах предприниматели стали прислушиваться к рекомендациям общественников, оперативно устранять нарушения и в целом лояльнее относиться к проводимым рейдам.
По слова Анны Кувычко, ключевыми объектами проверок в этом году стали магазины детских игрушек, некоммерческие пенсионные фонды, а также аптеки, в которых проверяются ценники на предмет завышения стоимости медикаментов. Кроме того, «народные контролеры» активно стали наведываться в офисы микрофинансовых организаций, где проверяют наличие документов на право ведения такой деятельности и особенности оформления договора микрозайма. Так, общественниками периодически обнаруживаются «минибанки», работающие без лицензии ЦБ РФ. По итогам рейдов о выявленных нарушениях активисты сигнализируют в надзорные органы.
Еще одним важным направлением в работе «Народного контроля» явились проверки качества молочной продукции. Пследние данные лабораторных исследований показали, что из 44 образцов различных видов «молочки» не соответствуют нормам – 36. Рекорд по выявленному нарушению - 35% жирности в обезжиренном твороге. Информация о подобных вопиющих фактах, как подчеркнула Анна Кувычко, в обязательном порядке передается в Роспотребнадзор.
Справка. Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества товаров и услуг. Проект реализуется во всех 85 субъектах страны. Его активистами являются 13 000 тысяч человек. С февраля 2017 года федеральным координатором проекта является депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко.
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