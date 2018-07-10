



Сегодня в Волгограде на публичных слушаниях горожанам расскажут о проекте крупной жилой застройки территории в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, обсуждение состоится в 18.00 в актовом зале администрации района, где будет представлен вариант планировки и межевания территории в границах улиц Джаныбековской, Кирпичной, Новорядской и Ползунова. Застройщик намерен возвести здесь жилой комплекс из восьми домов высотой в 5-7 этажей. В дополнение проектом предусмотрено возведение детского сада, поликлиники, школы и ФОКа. Волгоградцы смогут дать оценку планам строителей и выразить свое мнение.

Сейчас на месте предполагаемого строительства находится ряд хозпостроек и складов, многие из которых долгое время не используются. По сути, территория, окруженная частным сектором и расположенная неподалеку от проспекта Жукова, является заброшенной. Первые жилые дома могут появиться к 2021 году. Застройщик предлагает также сформировать внутриквартальную сеть проездов, обустроить тротуары и предусмотреть уличное освещение. Проект планировки разработан в соответствии с Генеральным планом Волгограда и Правилами землепользования и застройки, предлагаемые изменения не затрагивают частные жилые дома.

Освоением территории намерена заняться группа компаний «Волгострой», известная в городе по возведению таких жилых комплексов, как «Бейкер стрит», «Арбат», «Гранд авеню» и другим.



