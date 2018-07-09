В Волгограде вернули к жизни собаку со снятым скальпом

Общество 09.07.2018 15:11
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09.07.2018 15:11
Вот так выглядит сегодня пес, который в марте этого года попал в одну из волгоградских ветеринарных клиник: у него был снят скальп. Как сообщили ИА «Высота 102» сотрудники учреждения, его лечили за счет клиники в течение 3 месяцев. Рекс смог не только выжить после такой раны, но и вытерпел все болезненные процедуры по лечению и сейчас ищет новых хозяев.
Пес перенес пластическую операцию, несколько переливаний крови, около 50 перевязок, половина которых проходила под анестезией, у него брали постоянные анализы крови. «Собаку взяли на свой страх и риск, потому что другие ветлечебницы от нее отказались, - рассказывает Екатерина Козачкова. - Но шанс на выздоровление был. Поэтому Евгений Лозовой, хирург и главный врач клиники, принял решение - спасать пса. Определить причину повреждений не удалось, это могли сделать и люди, и звери. Рекс сбежал вечером из приюта, в котором жил, а утром вернулся раненый, без глаза и уха. Но даже на тот момент пес мог самостоятельно принимать пищу».
По словам Екатерины, предстоял долгий период лечения. Куратор собаки - Наталья Грандовская привозила ее на чистки и перевязки, прилежно соблюдала все требования по уходу. Песика лечила вся команда: анестезиологи, хирурги, врачи стационара, ассистенты. Все очень привязались к малышу. Чтобы череп и глазница заросли тканями для операции, потребовалось полтора месяца. Консультировались со многими пластическими хирургами страны и было решено проводить пластику лоскутом с шеи Рекса. Для меньшего натяжения тканей позаимствовали большой участок кожи с сосудами.
«Хирурги Михаил Дубинин и Евгений Лозовой вместе с командой ассистентов, терапевтов, анестезиологов, врачей клиники «Аверия» провели огромную работу, - говорит Екатерина Козачкова. - Здоровый пес в итоге - лучшая награда. Сейчас Рекс уже дома, у куратора Натальи Грандовской. Она очень старается, чтобы у песика был уютный дом, еда, забота и – новый добрый хозяин».
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