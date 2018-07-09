В Волгограде назвали самые популярные и редкие имена детей

За пять месяцев текущего года в регионе оформлено свидетельств о рождении 711 мальчикам и 632 девочкам. Как сообщила ИА «Высота 102» начальник отдела записи актов гражданского состояния комитета юстиции Волгоградской области Анна Пушнина, лидирующие позиции в рейтинге популярных имен заняли Артемы и Полины.

В списке редких имен сегодня у мальчиков – Мирослав, Севастьян, Серафим, Терентий, Тамерлан, Яромир, Назар, Фома, Коней, Матфей, Демьян, Болеслав. У девочек – Аврора, Аксинья, Алекса, Аполлинария, Барбара, Богдана, Виталина, Вячеслава, Есения, Мелания, Оливия, Ясмина.

У мальчиков популярны такие имена, как Александр, Роман, Дмитрий, Михаил, Максим, Кирилл, Иван, Матвей, Илья. У девочек следом за Полинами идут Софии, Василисы, Виктории, Арины, Марии, Варвары, Дарьи, Анны и Вероники.

В связи с принятием закона, позволяющим ЗАГСам отказывать родителям с буйной фантазией при выборе для своих детей странных, а порой и откровенно оскорбительных имен, значительно поубавилось. Самый яркий пример необузданного стремления родителей выделиться случился в Москве. Супруги назвали своего мальчика БОЧ рВФ 26062002 (биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. Мальчик только в 14 лет смог изменить это странное имя и стал Игорем.