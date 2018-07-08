В Волгоградской области горит полигон промышленных отходов









Черные клубы дыма сегодня очевидцы наблюдают на полигоне промышленных отходов ПК «Альянс», сообщает ИА «Высота 102». Пожар бушует на территории, которая располагается около города Волжского в Среднеахтубинском районе. Общая площадь полигона около 20 га.

Это уже не первый пожар на этом объекте. Напомним, летом 2015 года из-за возгорания на ПК «Альянс» в оперативные службы поступили сотни звонков от жителей с жалобами на удушливый запах. Тогда сообщалось, что площадь пожара составляла 450 квадратных метров. На этот раз масштабы возгорания пока не известны – оперативные службы информацию о пожаре не сообщают.



