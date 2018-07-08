Экология

В Волгоградской области горит полигон промышленных отходов

Экология 08.07.2018 19:27
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08.07.2018 19:27



Черные клубы дыма сегодня очевидцы наблюдают на полигоне промышленных отходов ПК «Альянс», сообщает ИА «Высота 102». Пожар бушует на территории, которая располагается около города Волжского в Среднеахтубинском районе. Общая площадь полигона около 20 га.
Это уже не первый пожар на этом объекте. Напомним, летом 2015 года из-за возгорания на ПК «Альянс» в оперативные службы поступили сотни звонков от жителей с жалобами на удушливый запах. Тогда сообщалось, что площадь пожара составляла 450 квадратных метров. На этот раз масштабы возгорания пока не известны – оперативные службы информацию о пожаре не сообщают.

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