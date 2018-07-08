Фан-фест в Волгограде после двухдневных каникул меняет график работы

Спорт 08.07.2018 15:41
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08.07.2018 15:41
Площадка фестиваля болельщиков в Волгограде в завершающую неделю чемпионата мира по футболу будет работать по новому графику. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию организаторов, в настоящее время на территории фестиваля болельщиков выходные дни: на 8 и 9 июля здесь не запланировано никаких мероприятий.
Территория на Центральной набережной вновь оживет в дни полуфинальных матчей, которые состоятся 10 и 11 июля. Так, 10 июля с хитами «ABBA» и «Beatles» на фан-фесте выступил Волгоградский симфонический оркестр. Это будет последнее выступление коллектива в этом сезоне. Всем болельщикам покажут самые яркие моменты футбольных матчей чемпионата мира. Почувствовать себя футбольным арбитром каждый сможет 11 июля. В этот день посетителей фестиваля ждет знакомство с этой увлекательной профессией, а также викторина «Лучший арбитр», в которой болельщики смогут проверить свои знания в вопросах судейства. 10 и 11 июля площадка фан-феста будет открыта с 18.00 до 01.00.
В последние дни чемпионата – 14 и 15 июля –фан-фест будет работать с 15.00 до 23.00. Предпоследний день будет посвящен городу Волгограду - организатору матчей ЧМ-2018. В программе - погружение в историческое прошлое города с участием народных коллективов Поволжья, встреча с послами ЧМ-2018 и почетными гостями праздника. Завершится фестиваль болельщиков FIFA 2018 в Волгограде красочной церемонией закрытия «Эта история – о тебе!». В этот день в Волгограде состоится выступление российско-швейцарской группы «KADEBOSTANY» и DJ-сет от экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина.
Фото организаторов
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