



12-летний волгоградец Саша Зуев вернулся из Лас-Вегаса с главным призом Международного детского шахматного турнира. Как сообщил ИА «Высота 102» отец мальчика Роман Зуев, его сын завоевал первое место в дисциплине «Классические шахматы», и два вторых места по быстрым шахматам и блицу. Главным подарком за блестящую игру Саше стал крутой ноутбук, трансформируемый в планшет.

За плечами у Александра победы в региональном шахматном турнире, третье место на этапе кубка России, участие в чемпионатах мира – детском и для юниоров. Шахматами мальчишка увлекается с 7 лет, занимается в детско-юношеской спортивной школе №15 Тракторозаводского района под руководством гроссмейстера Вениамина Штыренкова - его имя хорошо известно в шахматной сфере как в России, так и за рубежом.

Саша учится в школе №49 Краснооктябрьского района, осенью перейдет в седьмой класс. «Абсолютно обыкновенный ребенок из обыкновенной семьи – мы тут никто не гении, - шутит папа чемпиона. - Никто шахматами до Саши не увлекался. Я немного научился к 40 годам понимать игру, но со мной сын играет с закрытыми глазами и, конечно же, обыгрывает».



