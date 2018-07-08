КСП Волгоградской области отвела недолгий срок комитету ЧМ-2018

Экономика 08.07.2018 06:02
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08.07.2018 06:02
В прошлом году в рамках оптимизации численности чиновников в органах исполнительной власти Волгоградской области сократили 57 госслужащих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитический отчет аудиторов об эффективности проведения мероприятий по экономии бюджетных средств, эффект за счет сокращения составил 19 миллионов рублей. Таким образом, если в 2016 году расходы на заработную плату государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Волгоградской области составляли 1 миллиард 514 миллионов, то в 2017 году – 1 миллиард 495 миллионов рублей. Больше всего чиновников сократили в комитете по управлению госимуществом – 17 единиц и в комитете экономической политики и развития – 35 единиц. Однако в КСП Волгоградской области считают, что резервы для продолжения аналогичных мероприятий в этой сфере есть. Так, в комитете сельского хозяйства продолжает функционировать отдел рыбного хозяйства, где работают 4 человека. Вместе с тем законом об областном бюджете не предусматривается государственная поддержка рыбной отрасли, В рамках данной подпрограммы выделены средства только на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета, которые на 2018 год составляют 1,3 млн. руб., на 2019-2020 годы - по 1,4 млн. рублей, подчеркнули аудиторы. В этой связи, а также в целях оптимизации расходов на содержание комитета сельского хозяйства Волгоградской области КСП предлагает рассмотреть вопрос о реорганизации отдела рыбного хозяйства или сокращения его штатной численности. .
Кроме того, заявили в КСП, программой оптимизации не предусмотрено сокращение численности служащих в 2018-2019 годах, в то время как комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области создавался только для проведения в 2018 году указанных мероприятий и должен прекратить свое существование в 2019 году.
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