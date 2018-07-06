Общество

В Волгограде обманутые дольщики разбивают палатки у скандального недостроя под присмотром полиции

Общество 06.07.2018 18:14
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06.07.2018 18:14



Около 50 участников долевого строительства  ЖК «Династия» собрались в эти минуты около недостроенного дома на улице Огарева в Ворошиловском районе Волгограда. Люди разбивают палатки и собираются запустить в небо черные шары с целью привлечения внимания к своей проблеме. За процессом пристально следят полицейские патрули. Как сообщает ИА «Высота 102», основным требованием обманутых дольщиков является привлечение застройщика - гендиректора ООО «Стройснаб» Александра Набатчикова к уголовной ответственности. О своих планах разбить палаточный лагерь дольщики заранее известили власти. Сегодня представители инициативной группы встречались с заместителем губернатора Волгоградской области Валентиной Гречиной, которая курирует в регионе проблемы обманутых дольщиков. Многоэтажный дом  ЖК «Династия» на улице Огарева, 21б должен был быть достроен еще в 2015 году. В строительство вложились более 200 дольщиков, однако застройщик так и не выполнил свои обязательства.

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