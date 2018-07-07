Иностранные туристы перепутали Волгоград с Палласовкой и Урюпинском

Общество 07.07.2018 06:18
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07.07.2018 06:18
В трагикомичной ситуации оказались некоторые иностранные болельщики, которые приехали на матчи ЧМ-2018, проходившие в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, зарубежные туристы, слабо представляя масштабы Волгоградской области, бронировали гостиницы в таких отдаленных райцентрах, как Палласовка, Камышин и Урюпинск. Каково же было их изумление, когда оказалось, что от того же Урюпинска до Волгограда – около 400 километров, и добраться до стадиона «Волгоград Арена» из таких уголков региона было достаточно проблематично. Однако организаторы соревнований вошли в положение попавших в патовую ситуацию гостей и помогли иностранным болельщикам разместиться в Волгограде.
Справка. Площадь Волгоградской области составляет 112 тысяч квадратных километров. Для сравнения: площадь Бельгии - около 30 тысяч кв.км.
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