В Волгоградской области спрогнозировали дефицит чиновников





Приостановление индексации окладов госслужащим неминуемо приведет к оттоку из органов государственной власти Волгоградской области высокопрофессиональных кадров. Такой вывод, как сообщает ИА "Высота 102", сделали в КСП Волгоградской области по итогам анализа мероприятий по оптимизации расходов облбюджета. Как отмечается в отчете палаты, отсутствие индексации денежного содержания государственных гражданских служащих в течение 8 лет при ежегодном росте потребительских цен вызовет отток кадров, что, в свою очередь, негативно отразится на качестве принимаемых управленческих решений и поставленных задач. Напомним, индексация денежного содержания губернатора, лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, должности государственной гражданской службы была приостановлена законом Волгоградской области от 9 июля 2015 года до 1 января 2021 года. При этом в КСП отметили, что приостановление действия норм законодательного акта Волгоградской области об индексации денежного содержания государственных гражданских служащих не соответствует федеральному законодательству. К слову, эффект от «заморозки» индексации окладов оценивается аудиторами в 157,7 миллиона рублей.

Напомним, мероприятия по оптимизации расходов на государственное и муниципальное управление состояли из следующих мер: сокращение арендуемых площадей, занимаемых органами государственной власти Волгоградской области (2017 – 2018 годы реализации); оптимизация численности государственных гражданских служащих Волгоградской области (2017 год реализации); установление запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Волгоградской области (2017-2019 годы реализации); приостановление индексации окладов денежного содержания Губернатора Волгоградской области, лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, должности государственной гражданской службы Волгоградской области, а также лиц, занимающих должности, не отнесённые к должностям государственной гражданской службы Волгоградской области (2018 год реализации); содействие в установлении муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Волгоградской области (2017 -2019 годы реализации).



