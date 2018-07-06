



Дело Алексея Бухаткина, обвиняемого в ранении человека в перестрелке, отправлено на повторное рассмотрение, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня такое решение приняла апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Ранее Центральный районный суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и уклонении от административного надзора, назначенного после освобождения из заключения . Тогда Бухаткина приговорили к семи годам колонии строгого режима. Об этом информагентсву рассказали в пресс-службе областного суда. А также сообщили, что сам инцидент произошел ночью 4 декабря 2016 года на улице Рокоссовского в баре “Loft”.

Тогда, уже на выходе из заведения завязавшаяся драка между группами парней переросла в перестрелку. Огнестрельные ранения получили несколько человек. На месте происшествия нашли несколько гильз от пистолетов Макарова и ТТ.

В суде сам Бухаткин утверждал, что он старался избежать конфликта и потому покинул заведение. Еще он заявил, что, обороняясь от нескольких нападающих, стрелял из травматического, а не из боевого пистолета.

Отметим, на пересмотре дела настаивал сам Бухаткин и его защитники. Также они требуют проведения дополнительных экспертиз и допроса всех свидетелей. По имеющимся сведениям, Бухаткин является родственником убитого в 2011 году "авторитетного" бизнесмена Владимира Кадина.

На сегодняшнем заседании, содержащийся под стражей Бухаткин присутствовал "виртуально" - процесс проходил с помощью видеоконференц связи.