Губернатор Волгоградской области прошелся по аварийному мосту





Рабочая поездка губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Городище началась с осмотра аварийного моста на въезде в рабочий поселок. Глава региона поставил профильному комитету задачу по реконструкции объекта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. Двухполосный мост, протяженностью 50 метров, был построен в 1975 году и ни разу не ремонтировался. В результате ключевой транспортный объект на въезде в Городище пришел в аварийное состояние. Губернатор Андрей Бочаров поручил до 1 августа проработать вопрос по источнику финансирования, чтобы уже в четвертом квартале этого года начать работу по ремонту объекта. При этом он подчеркнул, что необходимо привести в порядок не только мост, а весь проблемный дорожный участок в целом. В настоящее время за счет средств местного бюджета подготовлен проект ремонта моста, в рамках которого планируется укрепить несущие конструкции, демонтировать старое и уложить новое асфальтовое покрытие, а также заменить ограждение пешеходной части.

Напомним, всего за последние четыре года в Волгоградской области приведено в порядок 15 мостовых сооружений.



