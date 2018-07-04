Губернатор Волгоградской области прошелся по аварийному мосту

Общество 04.07.2018 12:59
916 12
04.07.2018 12:59
Рабочая поездка губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Городище началась с осмотра аварийного моста на въезде в рабочий поселок. Глава региона поставил профильному комитету задачу по реконструкции объекта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. Двухполосный мост, протяженностью 50 метров, был построен в 1975 году и ни разу не ремонтировался. В результате ключевой транспортный объект на въезде в Городище пришел в аварийное состояние. Губернатор Андрей Бочаров поручил до 1 августа проработать вопрос по источнику финансирования, чтобы уже в четвертом квартале этого года начать работу по ремонту объекта. При этом он подчеркнул, что необходимо привести в порядок не только мост, а весь проблемный дорожный участок в целом. В настоящее время за счет средств местного бюджета подготовлен проект ремонта моста, в рамках которого планируется укрепить несущие конструкции, демонтировать старое и уложить новое асфальтовое покрытие, а также заменить ограждение пешеходной части.
Напомним, всего за последние четыре года в Волгоградской области приведено в порядок 15 мостовых сооружений.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
09.06.2018 14:25
14430 11
Похвальный лист: В Волгограде семья превратила свалку в оазис и 14 лет содержит цветник на свои деньги04.07.2018 14:19
В Волгограде вернули асфальт на опасный тротуар04.07.2018 13:18
В Котельниково готовится к вводу в эксплуатацию новый детский сад04.07.2018 11:58
В Волгограде хозяйка квартиры с “мертвыми душами” спаслась от 100-тысячного штрафа04.07.2018 11:45
Госжилнадзор Волгоградской области не отбил «газовую атаку»04.07.2018 09:59
«Волна» в Волгограде теперь - в виде брелока04.07.2018 09:42
В Волгоградской области капремонт будут проводить фундаментально03.07.2018 17:50
В Волгограде пенсионерка взыскала с УК компенсацию за сломанную руку03.07.2018 17:13
Доска позора: Жители Волгограда назвали обещания «Концессий водоснабжения» пустышкой03.07.2018 14:04
В Волгограде лучшему оперативнику России вручили “Ниву”03.07.2018 12:34
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области "ловили рыбку в мутной воде"03.07.2018 10:17
В Волжском к реке Ахтуба пускают за деньги02.07.2018 18:19
"Доска позора": В Волгограде часть тротуара ушла под землю02.07.2018 17:53
Летняя жара раскрашивает Волгоград осенними красками02.07.2018 16:57
В Волгограде караоке-клуб "выселяют" из подвала здания-памятника архитектуры02.07.2018 15:55
Реклама