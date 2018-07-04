Общество

Похвальный лист: В Волгограде семья превратила свалку в оазис и 14 лет содержит цветник на свои деньги

Общество 04.07.2018 14:19
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04.07.2018 14:19


Когда семья волгоградского библиотекаря Ирины Каракашиди вселилась в новостройку на ул. Льва Толстого, первое, что бросилось в глаза -- огромный курган между высотками из глины, напичканный строительным и бытовым мусором новоселов. Как сообщает ИА «Высота 102», сейчас на этом месте располагается небольшой цветущий парк, оформленный с ландшафтными изюминками, где прекрасно себя чувствуют более 100 видов как традиционных для наших мест клумб, так и экзотических растений. «Окна моей квартиры выходили на свалку, -- рассказала Ирина Каракашиди. – Но мы не стали писать гневные жалобы, а просто решили, что надо действовать. Меня всегда задевало, когда приезжающие из-за границы волгоградцы взахлеб восхищались заграничными чистыми двориками и  яркими клумбами: «А у нас…». Но мы же тоже в состоянии следить за чистотой и создать цветник в каждом дворе. Сколько можно ныть и ждать, что кто-то придет и наведет нам красоту. Это же наш дом».
Засучив рукава, Ирина с мужем и родителями-пенсионерами расчистили клоаку и возродили мертвую землю, которая поначалу даже не впитывала воду. А вездесущие сорняки не могли пробиться сквозь сцементированную твердь. Для этого энтузиастам  пришлось просеивать  руками практически каждую пядь земли. Осень и зиму всей семьей они собирали луковую шелуху, лузгу от семечек, яичную скорлупу и удобряли почву. Вся квартира была забита ящиками с цветочной рассадой. Соседи по-разному относились к трудовому порыву семьи. Одни крутили у виска: «Вам больше всех надо?» Другие старались помочь: кто-то делился цветочной рассадой с дачи, другие дарили садовый инвентарь.

"Можно было посадить в рядок неприхотливые растения. Но это же не очень красиво. Пришлось засесть за книги по ландшафтному дизайну цветников, агротехнике. Каждый год мы придумываем новые композиции и сочетаем растения по срокам цветения так, чтобы все лето наш маленький парк выглядел нарядно", — говорит Ирина.
Семья Каракашиди - ярые противники оград из сеток рабиц от кровати, колючих проволок и прочей массивной арматуры вокруг доморощенных цветников. От вандалов эта мера бесполезна. В этом цветнике все говорит о том, что красивое чудо создано для людей: дорожки, с местами для отдыха мам с колясками и пенсионеров, детская площадка для игр.
Случаев вандализма в последние годы не было, но растения частенько выдергивают и выкапывают. Ирина призналась, что ей очень обидно, ведь большинство многолетников они выращивали из веточек или семян несколько лет. «И мы ведь никому не отказываем в саженцах. Взять что-то даром, видимо, в нас неискоренимо. Первое время сильно расстраивалась, а потом стала в семейной бюджете под сезон выделять средства на «потери». Но сейчас все чаще обращаются за советами: «Мы хотим у себя во дворе также сделать», -- говорит Ирина. Помимо хлопот по уходу и расходов на посадочный материал, семья платит за воду, которой поливается цветник. В сезон из их скромного бюджета на это уходит от 4 до 6 тысяч рублей.
"Каждое утро встаю в 4 утра, чтобы до работы полить и прополоть клумбы, собрать мусор, подмести дорожки. Рассвет, птицы поют, цветы благоухают. Это лучшая благодарность за наш нелегкий труд", -- призналась Ирина.

Мини-парк семьи Каракашиди неоднократно побеждал в городских и даже всероссийских конкурсах цветников.   

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