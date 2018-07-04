В Волгограде вернули асфальт на опасный тротуар





Как сообщили сегодня жители улицы Штеменко, уже на следующий день, когда возвращались с работы, глазам не поверили: огромная яма, из которой торчала арматура, была заасфальтирована и поставлены щиты с надписью: «Концессии теплоснабжения».





«Несколько месяцев мы обращались во всевозможные инстанции, чтобы хоть кто-то устранил опаснейший провал на тротуаре. Особенно страшно было за детей, которые катаются здесь на велосипедах, и просто чудо – что никто не пострадал, - сообщили волгоградцы. – Но почему ответственные за это люди не сделали это сразу? Тем более, что нам все равно, по чьей вине образовался этот провал".



