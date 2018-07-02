"Доска позора": В Волгограде часть тротуара ушла под землю

Провал асфальта на тротуаре по улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда беспокоит горожан и жильцов многоэтажек. Особенно волнуются родители, чьи дети катаются здесь на велосипеде, так как до беды – по их утверждениям, - один шаг. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, они обратились в управляющую компанию «Энергоинвест», которая обслуживает их дома. Однако те заявили, что это – не их территория и посоветовали обратиться в департамент городского хозяйства города.

«Наше обращение будет рассматриваться в течение месяца, а яму надо было заделать еще вчера, - говорят жители многоэтажек №46, 48, 50, 52 и других по улице Штеменко. -Ее и днем можно не заметить, а в вечернее время суток – тем более».

По их словам, ежедневно видят эту опасность и владельцы нескольких магазинов, расположенных на первых этажах жилых зданий. «Но им также не пришло в голову засыпать опасный участок песком или щебнем. Кроме того, территория даже не огорожена, и получается, что никому до этого дела нет».





Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



