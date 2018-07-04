Экология

Волгоградцы предлагают включить Эльтон в список ЮНЕСКО

Экология 04.07.2018 07:56
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04.07.2018 07:56


Включить озеро Эльтон  во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО предлагает региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе комитета, соответствующая заявка  направлена в секретариат международного координационного совета программы "Человек и биосфера". В конце июня на совещании, в котором  участвовал заместитель председателя совета российского комитета программы Валерий Неронов, представители российских властей и администраций сельских поселений, ученые и местные жители поддержали это предложение. Парк "Эльтонский" находится в границах Венгеловского, Приозерного, Степновского и Эльтонского сельских поселений Палласовского района. Он был создан еще 2001 году.  Его площадь превышает 106 тысяч гектар. Помимо озера, славного лечебными свойствами, там обитают сотни видов растений и животных. В окрестностях Эльтона пересекаются и пути миграции ряда птиц.
Отметим, что в случае, если "Эльтонский" войдет во всемирную сеть биосферных резерватов, то он станет вторым таким объектом в регионе. Ранее в список особо охраняемых природных объектов ЮНЕСКО вошел природный парк "Волго-Ахтубинская пойма". Это произошло в 2011 году. 
Фото проекта Википедия. Автор:Sage Ekchard


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