Волгоградцы предлагают включить Эльтон в список ЮНЕСКО





Включить озеро Эльтон во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО предлагает региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе комитета, соответствующая заявка направлена в секретариат международного координационного совета программы "Человек и биосфера". В конце июня на совещании, в котором участвовал заместитель председателя совета российского комитета программы Валерий Неронов, представители российских властей и администраций сельских поселений, ученые и местные жители поддержали это предложение. Парк "Эльтонский" находится в границах Венгеловского, Приозерного, Степновского и Эльтонского сельских поселений Палласовского района. Он был создан еще 2001 году. Его площадь превышает 106 тысяч гектар. Помимо озера, славного лечебными свойствами, там обитают сотни видов растений и животных. В окрестностях Эльтона пересекаются и пути миграции ряда птиц.

Отметим, что в случае, если "Эльтонский" войдет во всемирную сеть биосферных резерватов, то он станет вторым таким объектом в регионе. Ранее в список особо охраняемых природных объектов ЮНЕСКО вошел природный парк "Волго-Ахтубинская пойма". Это произошло в 2011 году.

Фото проекта Википедия. Автор:Sage Ekchard







