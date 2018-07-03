Экология

В Волгоградской области ищут "мусорного" оператора без квалификации и имущества

Экология 03.07.2018 13:39
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03.07.2018 13:39



Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области после первой неудачной попытки снова объявил конкурсный отбор регионального оператора по обращению с отходами - теперь чиновники ищут неквалифицированную компанию, без мусоровозов и полигонов, но с деньгами. Как сообщает ИА "Высота 102", такой вывод можно сделать из конкурсной документации, которая претерпела существенные изменения по сравнению с конкурсным отбором, который проводился в апреле текущего года. Из последней редакции исчезли основные критерии, подтверждающие мощность, обеспеченность, экологичность и квалифицированность компании. Это те направления, которые свидетельствуют о стабильности организации-претендента на статус, а также о наличие объектов в регионе, способных обеспечить экологическую безопасность и решить наконец-то "мусорный" вопрос. 



Отметим, что соглашение с региональным "мусорным" оператором по обращению с ТКО будет заключаться на 10 лет (!), следовательно, в течение этого времени компания, которую выберет региональный комитет ЖКХ и ТЭК, будет осуществлять "мусорную" реформу в Волгоградской области.



На этот раз, по сценарию профильного комитета, основная конкурентная борьба должна развернуться только за цену (приведенную стоимость услуги регионального оператора). Проще говоря - кто больше снизит плату за услугу, тот и победит. Не исключено, что так называемый мусорный трон на десятилетие сможет занять любая иногородняя фирма, не имеющая ни технических, ни технологических, ни эксплуатационных навыков. Справится ли такая компания, у которой нет ни опыта, ни полигонов, ни техники, с таким объемом отходов - вопрос. Однако, судя по документации, организаторов конкурса волнует только финансовая составляющая. Максимальная стоимость услуги регионального оператора, который будет обслуживать всю Волгоградскую область, установлена в сумме почти 2,7 миллиарда рублей в год - от этого показателя, естественно, в сторону уменьшения и будут отталкиваться участники. Также в отличие от ранее проводимого апрельского аукциона, увеличился размер обеспечения заявки – с 352 млн. рублей до 500 млн. рублей. 
Среди критериев, которые все же оставил региональный комитет ЖКХ и ТЭК, - наличие сайта в Интернете, срок возмещения убытков потребителям, срок рассмотрения обращений и критерий вывоза ТКО из мест сбора и накопления. Куда именно будет вывозить отходы региональный оператор, а также появятся ли в регионе новые современные полигоны и мусороперерабатывающие производства, комитет ЖКХ и ТЭК, видимо, не интересует. Новый конкурсный отбор будет завершен уже в конце июля этого года.



Напомним, предыдущий конкурс был признан несостоявшимся. Тогда заявки подали два участника - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Первая компания в день вскрытия заявок обнаружила в документации конкурента серьезные нарушения – отсутствие обеспечения заявки, что должно было явиться основанием для отклонения от конкурса "Управление отходами" еще на этапе рассмотрения. Однако организаторы данных действий не произвели, в результате чего в дело вмешалась ФАС России. Признание жалобы на данное нарушение обоснованной, понудило чиновников отстранить от конкурса обоих участников.
В новом конкурсном отборе у ООО "Управление отходами-Волгоград" есть все шансы стать победителем. Изменения в документации в первую очередь выгодны данной компании в отличие от конкурента, владеющего основными объектами в данной сфере. По мнению экспертов, именно АО "Управление отходами", которая, напомним, имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения", может позволить себе максимальное "падение" в цене. Такую тактику московская фирма АО "Управление отходами" уже демонстрировала в других регионах, где принимала участие на определение регионального оператора по обращению с отходами. Предлагая изначально экономически необоснованную цену компания, вероятно, рассчитывает в последующем на дотации из и без того дефицитного местного бюджета. К слову, с такой ситуацией уже столкнулись власти Чувашии, Нижнего Новгорода и Саратова, где "Управление отходами", где за построенные объекты попросили дотации из бюджета. 
Отметим, что выбрать регионального оператора ТКО в Волгоградской области по федеральному законодательству должны были до 1 мая этого года, однако областной комитет ЖКХ и ТЭК не смог уложиться в этот срок.

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