Эффект Гимбатова









Газета "Высота 102". Выпуск №2 (83) от 28.06.2018





В сентябре 2016 года на довыборах в Волгоградскую гордуму по Советскому избирательному округу побеждает Андрей Гимбатов – молодой, активный директор предприятия, отец четверых детей. Отсутствие серьезного политического опыта, широкой известности в городе он с лихвой компенсировал кипучей энергией, направленной в созидательное русло. «Надолго его не хватит. Это он поначалу такой деятельный», – хмурили носы завистники, умудренные политическим опытом.

Время стремительно бежало, в гордуме герой нашей публикации работает уже почти два года. Но о Гимбатове продолжают говорить, как о неугомонном депутате. Для нынешнего думского созыва, как отмечают политические наблюдатели, он стал находкой и определенным явлением.





Коллективное сознательное





Возле колледжа нефти и газа в обычный будний день на тротуаре стоят двое мужчин – оживленно беседуют. Внешний вид ничем не выдает их род занятий – оба в уличной повседневной одежде. Минуты через три к одному из собеседников, что в солнцезащитных очках, подходит старушка – вступает с эмоциональным монологом. Следом подходит еще одна женщина, за ней молодая мама с ребенком – происходящее напоминает небольшой митинг. За темными очками Андрею Гимбатову не скрыться – его настиг очередной стихийный прием избирателей. Приятель народного избранника шутит: «С тобой невозможно выйти на улицу». И это не единичный пример.

Так, конечно было не всегда. Летом 2016 года кандидат в депутаты Гимбатов с командой помощников сам приходил к жителям района во дворы, где провел множество встреч и субботников. «Вместе мы убирали мусор, сажали, белили деревья, красили детские городки. Важно, что не кто-то пришел и навел порядок, а люди объединились и поработали на благо своего же двора, а мы им в этом оказали помощь», – объясняет свою позицию депутат. Тем летом как раз стартовала программа «Наш двор – наш дом», которой активно интересовались люди. Гимбатов их консультировал, отвечал на вопросы.

Впоследствии, когда выборы оказались позади, Андрей Петрович уже на правах депутата по Советскому округу помогал отстаивать оформленные жильцами заявки для включениях дворов в программу благоустройства. В итоге, в некоторые из дворов уже вдохнули новую жизнь – обновили асфальт, установили детские городки, новое освещение.

Подобные программы, как считает Андрей Гимбатов, полезны не только потому, что облагораживают наш город. «Не только управляющие компании, не только муниципалитет ответственны за благоустройство города, но и каждый из нас», – считает депутат.





Больше парков, скверов и аллей





Подбивать других на смелые и добрые дела, заряжать своим позитивом у Андрея Гимбатова и вправду здорово получается. К примеру, за два неполных года работы в Советском избирательном округе район города получил несколько новых парковых пространств. К этим проектам свою руку приложил и Андрей Петрович.

Так, в прошлом году вдоль проспекта Университетского возле остановки «Зеленое кольцо» появилась кленовая аллея. Первые саженцы вдоль продольной магистрали в преддверии 9 мая Андрей Петрович сажал вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и школьниками из кадетских классов. Гимбатову принадлежит также идея обустройства аллеи роз на улице Калининградской. Всего здесь высадили 2000 розовых кустов. Не все местные жители, правда, отреагировали на щедрый подарок адекватно – часть роз «прихватизировали» вместе с корнями. Здесь депутат лишь разводит руками – его мечты о коллективной сознательной ответственности жителей за развитие родного города начинают реализовываться, но с переменным успехом.













Если пройти по аллее роз от ее верхней границы до самого низа – то перед нами предстанет главный культурный центр Советского района. Парковая зона вокруг него пока только плачет по благоустройству. Проект обновления этой площадки в начале года участвовал и победил в городском конкурсе на лучшие идеи по благоустройству общественных пространств. Депутат поднял весь актив Советского района, представители которого стройными рядами пришли и поддержали проект благоустройства сквера.

На подходе в Советском района реализация еще одной «зеленой» инициативы, среди активистов которой – опять депутат Гимбатов. На месте пострадавшего от взрыва газа дома №60 по проспекту Университетскому после его демонтажа остался неприглядного вида пустырь. Одним из первых, кто включился в мозговой штурм по поиску инвесторов для благоустройства этой зоны, оказался Андрей Петрович. К осени текущего года, по словам депутата, на этом месте уже будет сквер, обустроенный полностью на внебюджетные средства.





Депутатское лобби





Депутатское ли это дело – искать спонсоров для благоустройства территорий города? Андрей Гимбатов убежден, что депутат просто обязан лоббировать интересы своего района. «Если народный избранник этого не делает, то никакого толку от него нет. Умение «пробивать стены» представителям депутатского корпуса особенно требуется при формировании бюджета города. Так, в этом году Гимбатову удалось настоять на выделении поселку имени Максима Горького 50 млн рублей на капитальный ремонт убитых дорог. Параллельно народный избранник вел переговоры с фирмой-концессионером, отвечающей за наружное освещение областного центра. Депутату удалось настоять на выделении «Максимке» 15 млн рублей. Вдоль улиц Волгоградская, Алексеевская, Панфиловская, Белгородская наконец-то зажгутся ночные огни.





Университетский, 60.





По воле случая, 16 мая 2017 года, когда в четырехэтажном доме прогремел взрыв, Андрей Гимбатов находился неподалеку. На место трагедии он примчался одним их первых после страшного хлопка и обрушения целого подъезда. Пока экстренные службы делали свою работу, он договаривался с владельцем близлежащей гостиницы и кафе. Буквально через 20 минут после взрыва вопрос с ночлегом и горячим питанием для пострадавших был решен. «Многие не знали, кто я такой – депутат я или нет. В тот момент это было совершенно не важно. Я занимался этим лишь потому, что искренне сопереживал людям», - говорит Андрей Гимбатов.

Лет 15 назад, вспоминает депутат, он попал в серьезную аварию – легковушка, пассажиром которой он являлся, столкнулась с «КАМАЗом». «Помню в деталях, как летела и затем несколько раз перевернулась машина, как разбивались стекла. Я сидел на заднем сиденье, прижав со страшной силой к груди годовалого ребенка. Сейчас ему 17 лет – этой мой племянник», – вспоминает Гимбатов. В стрессовых моментах, как сам с удивлением замечает Андрей Петрович, он умеет совладать с эмоциями и действовать.

Эти качества, по всей видимости, помогли сблизиться теперь уже бывшим жильцам взорванного дома с Андреем Гимбатовым – в нем они увидели крепкую опору, которой им так не хватало. Поэтому ни для кого не стало удивлением избрание депутата главой инициативной группы пострадавших граждан. Брошенными никто не остался, вспоминает депутат. Губернатор, глава администрации города, социальные службы – окружили оставшихся без дома людей теплом и заботой. О чем говорить, если лично депутат Гимбатов и глава Советского района лазили через окно в квартиру полуразрушенного дома для спасения двух котов.

В гостинице пострадавшие жили достаточно долго. Последняя семья, купившая на жилищный сертификат квартиру в строящемся доме, съехала буквально недавно. Ни копейки денег с них никто не брал. Отель оплачивали всем миром – первые полгода муниципалитет, затем сам Гимбатов и привлекаемые, им в том числе, предприниматели.





Оле-Оле-Оле-Оле





Заболеть футболом депутату приказал собственный сын. 11-летний Арсений уже несколько лет носится по полю с мячом как заводной. Хочешь – не хочешь, а вникать в спортивный процесс родителю пришлось. Тогда-то Гимбатов и обратил внимание, какое магическое влияние на мальчишек имеет эта игра. Правда, возможность заниматься спортом есть далеко не везде. Так, в поселке имени Максима Горького с населением 20 тысяч человек до 2016 года не было ни одного футбольного кружка. К тому времени Андрей Гимбатов уже являлся главой попечительского совета Добровольного спортивного общества «Ротор», которое начало открывать свои отделения и филиалы на территории волгоградских школ.













«В день открытия в поселке отделения мини-футбола пришло 150 мальчишек - просто невиданное количество. В наши секции нет отбора, есть только набор. Любой может прийти и заниматься. Занятия практически встроены в учебный процесс, что очень удобно детям», - поясняет депутат. Шаг за шагом, школа за школой – и футбольное движение ДСО «Ротор» становилось в городе все популярнее. На сегодняшний день в Волгограде открыто более десятка филиалов отделения мини-футбола. Параллельно осваиваются и другие виды спорта – к примеру, волейбол и художественная гимнастика.





Бой свалкам





В Советском районе есть известное и памятное для Волгограда место – Лысая гора. Во время Сталинградской битвы здесь велись страшные бои, до сих пор в этой земле лежат сотни, если не тысячи останков погибших солдат. В последние годы мемориальный комплекс превратили в несанкционированную свалку. В мае этого года на бой с врагами природы вышла «тяжелая артиллерия» – самосвалы, трактора и грузовики. С инициативой провести массовый субботник вышла местная ассоциация любителей скандинавской ходьбы. Совестно с Андреем Гимбатовым, предоставившим технику, местными предпринимателями группа активистов провела масштабную зачистку – вывезли с Лысой горы порядка полутора десятков грузовых машин мусора. От свалки общественники освободили и уникальный природный уголок – Григорову Балку, которую за последние годы превратили в настоящую помойку.

Есть у депутата и более кардинальное предложение по решению проблем насанкционированных свалок – увеличение в десятки раз штрафных санкций. «Когда наказание составит несколько сотен тысяч рублей, да еще и с конфискацией транспортного средства, на котором этот мусор привезен, никто этим заниматься не будет», – уверен народный избранник.





Правильным курсом













Гимбатов признается, что не умеет заниматься делом, которым не болеет. В этом, наверное, и кроется секрет его успеха во многих полезных начинаниях. «Мне не нескучно. Я получаю от всех этих хлопот удовлетворение, поскольку потом могу осязать конкретный результат», – говорит депутат.

Помогает в жизни, по словам Андрея Петровича, и еще один важный принцип уважения к людям. «Большая ошибка считать себя выше собеседника, формировать ложное ощущение собственной значимости. Кроме образованности, есть такое понятие как житейская мудрость – люди видят, когда человек искренен, а когда врет, – объясняет депутат. – Я стараюсь быть искренним с людьми. Это общеизвестное правило, но многие политики им пренебрегают и теряют самое драгоценное – доверие окружающих».



