





Смотрите сегодня в программе: прибывающих в Волгоград футбольных болельщиков из Японии и Польши ждет очень жаркий прием. Пойма реки Царица на пороге второго этапа благоустройства: реализация грандиозных планов начнется сразу после чемпионата мира по футболу. 20 лет спустя: Обучавшийся в волгоградском мединституте стоматолог из Иордании приехал на футбол и полечил зуб в местной поликлинике. Победит сила духа: Полномочный министр посольства Японии в России прилетел поддержать команду своей страны на «Волгоград Арене».





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.