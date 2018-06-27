Аналитика 27.06.2018 20:21
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27.06.2018 20:21
Смотрите сегодня в программе: прибывающих в Волгоград футбольных болельщиков из Японии и Польши ждет очень жаркий прием. Пойма реки Царица на пороге второго этапа благоустройства: реализация грандиозных планов начнется сразу после чемпионата мира по футболу. 20 лет спустя: Обучавшийся в волгоградском мединституте стоматолог из Иордании приехал на футбол и полечил зуб в местной поликлинике. Победит сила духа: Полномочный министр посольства Японии в России прилетел поддержать команду своей страны на «Волгоград Арене».
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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