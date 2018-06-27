Выборы

Казаки пошли на выборы в Волгоградскую городскую думу

Выборы 27.06.2018 15:25
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27.06.2018 15:25


В ТИК Дзержинского района Волгограда поступило первое заявление о выдвижении кандидата на выборы в городскую думу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, свою креатуру в лице руководителя реготделения Виктора Селезнева представила Казачья партия Российской Федерации. Для регистрации кандидату требуется собрать 0,5% подписей избирателей округа – а именно 196. 66-летний Виктор Селезнев в прошлом возглавлял городской, а затем и областной комитет по делам казачества. Имеет чин казачьего полковника.
Напомним, процедура выдвижения кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы стартовала 17 июня и завершится в середине июля. Выборы состоятся 9 сентября. Без сбора подписей в городской представительный орган могут быть зарегистрированы списки кандидатов от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, КПСС и «Гражданской Платформы». 

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