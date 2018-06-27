Общество 27.06.2018 18:08
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27.06.2018 18:08
В Волгоград на чемпионат мира по футболу приехал стоматолог из Иордании, выпускник волгоградского медуниверситета Авад Луай. Как рассказал журналистам ИА "Высота 102" сам Авад, он не был в городе на Волге с того момента, как в 1997 году окончил вуз. Тогда он уехал на родину вместе со своей женой, с которой познакомился во время учебы, и маленькой дочкой.
Так получилось, что вернувшись спустя столько лет в Волгоград, он попал в ту самую поликлинику, где когда-то проходил практику. "Здесь все изменилось, появилось столько современного оборудования. Областная стоматологическая поликлиника соответствует мировым стандартам. Это сложно сравнить с тем временем, когда здесь были мы", - говорит Авад. Сейчас он заново знакомиться с городом, где прошли, по его словам, лучшие годы жизни. Здесь он встретился и со своими однокурсниками - посмотреть футбольные матчи в Волгоград приехали его друзья из Египта и Саудовской Аравии. О том, какие изменения, произошедшие в городе, больше всего бросились Аваду Луаю в глаза, о новых впечатлениях от Волгограда и планах на будущее - смотрите в видеосюжете.
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