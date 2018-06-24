Аналитика

Волгоградстат назвал лучшие места для заработка

Аналитика 24.06.2018 08:11
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24.06.2018 08:11


В сфере добычи полезных ископаемых в Волгоградской области – самые высокие заработки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад Волгоградстата о социально-экономическом положении Волгоградской области за январь-апрель 2018 года. Так, средняя зарплата в данной отрасли за указанный период составила 48,6 тысяч рублей, рост – более 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по объему зарплат – финансовая и страховая деятельность (40,5 тысяч рублей, рост – около 1,5%). В тройку лидеров по уровню средней зарплаты вошла и профессиональная, научная и техническая деятельность – 36,7 тысяч рублей, рост – более 8%). Самая невыгодная по уровню заработков – это сфера общественного питания и гостиничного бизнеса: сотрудники  этой отрасли в среднем зарабатывают около 17,8 тысяч рублей, хотя зарплата этой категории и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти  на 10%. Не могут похвастаться доходами и жители Волгоградской области, которые трудятся в сельском хозяйстве – они зарабатывают в среднем лишь  20,2 тысяч рублей. 
Всего же, по данным Волгоградстата, средняя зарплата работающих жителей региона составила за период этого года 30,3 тысячи рублей. Ведомство подсчитало, что она выросла по сравнению с январем-апрелем 2017 года – с 29,1 тысячи рублей. 

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