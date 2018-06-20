Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой

МОСКВА,21 июня. INTERFAX.RU - Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, заявил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

"В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", - сказал министр.

Проблему удалось решить. "Билет ему через два часа нашли и отправили поездом. Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград - разные, и находятся на расстоянии порядка полутора тысяч километров друг от друга", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что несколько болельщиков сборной Швейцарии забронировали гостиницу в Ростове Великом (Ярославская область), планируя посетить встречу Швейцария-Бразилия в Ростове-на-Дону. Фанаты обратились в Службу-112, сообщив, что не могут найти отель на улице Селиванова в Ростове-на-Дону. Сотрудник службы выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом. После этого курьеза центр развития туризма Ярославской области решил пригласить швейцарцев в Ростов Великий.