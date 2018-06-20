В Волгограде ПАО «МРСК Юга» поплатилось полумиллионым штрафом за бездействие

ПАО «МРСК Юга» заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за правонарушение, выразившееся в бездействии и необеспечении сетевой организацией надлежащего качества и параметров передаваемой электрической энергии в соответствии с ГОСТом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал законным постановление антимонопольного ведомства о наложении штрафа. Основанием для возбуждения дела послужило заявление ПАО «Волгоградэнергосбыт», в котором указано, что потребители, проживающие в одном из поселков Среднеахтубинского района Волгоградской области, обратились с жалобой на предоставление им сетевой компанией электроэнергии ненадлежащего качества. Между тем ПАО «Волгоградэнергосбыт» неоднократно обращалось к ПАО «МРСК Юга» с требованиями о приведении качества передаваемой электрической энергии в соответствие с ГОСТ, однако ПАО «МРСК Юга» сообщило, что для устранения несоответствия качества электроэнергии установленным требованиям необходимо провести реконструкцию сетей с установкой дополнительной трансформаторной подстанции. Затраты на проведение данных мероприятий не включены в инвестиционную программу ПАО «МРСК Юга».

Таким образом, были нарушены права ПАО «Волгоградэнергосбыт» в части обязательств гарантирующего поставщика перед потребителями в соответствии с договорами энергоснабжения, а также права указанных конечных потребителей, получающих электроэнергию ненадлежащего качества. По словам руководителя Волгоградского УФАС Романа Лучникова, ПАО «МРСК Юга» пренебрегло необходимостью передачи электрической энергии надлежащего качества, за что и поплатилось.



