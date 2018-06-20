В Волгоградской области одиноким участникам ВОВ предоставят бесплатных сиделок

Перед чемпионатом мира по футболу в России английские СМИ без устали соревновались друг с другом, запугивая англичан «ужасами», которые, якобы, ожидают в нашей стране тех, кто захочет сюда приехать в качестве болельщиков. Чего только не придумывали «остроумные» английские журналисты: это и будто бы сформированные отряды «ультрас», мечтающих побить жителей Туманного Альбиона, и трущобы вместо хороших гостиниц, где придется "мучиться" англичанам, и даже русских красавиц, готовых "задушить" в своих объятиях туристов, а потом родить им много детей. Не обошлось и без пресловутых русских медведей, которые, как пугали английские СМИ, поджидают своих жертв на улицах городов России. Увы, ничего подобного...