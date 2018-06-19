В фан-зоне в Волгограде после третьего гола в ворота сборной Египта царит безумие

Зашкалившие эмоции, безумная радость, сорванные голоса – это штрихи к той обстановке, что царит в эти минуты в фан-зоне, где около 12 тысяч болельщиков смотрят матч сборных Египта и России на большом экране. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», незнакомые друг с другом прежде люди обнимаются, танцуют, кричат, топают ногами и выражают радость так, как могут. Кто-то скандирует «Россия, вперед!», кто-то поет «Калинку-малинку», а кто-то – «Перемен требуют наши сердца» Виктора Цоя. Так же бурно выражали свое сожаление болельщики и после пропущенного нашими футболистами мяча.

Напомним, ранее в фан-зону не смогли пройти все желающие из-за заполненной донельзя территории.



