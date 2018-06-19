|Культура
|20.06.2018 05:56
С Днем города волжан поздравит легендарная группа «Иванушки International»
В этом году с Днем города волжан поздравит легендарная группа «Иванушки International», - такой подарок для жителей и гостей сделали меценаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волжского, активная подготовка ко Дню города уже началась. Мероприятия, посвященные празднованию Дню рождения города, пройдут 22 июля. В программе – работа интерактивных площадок, выступления творческих коллективов, креативные молодежные проекты, спортивные соревнования, развлечения для детей и взрослых. А кульминацией станет большой праздничный концерт с участием популярной российской группы.
В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы
Город-герой - гостям ЧМ по футболу 2018: «WelcomeVolgograd»
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...
В туристско-информационных центрах, гостиницах, ресторанах Волгограда появились туристические путеводители, карты и справочные буклеты для гостей и туристов ЧМ-2018...
Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...
|Общество
|20.06.2018 05:55
Волгоградской УК “Волга-КомСервис” грозит лишение лицензии - повторно. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, руководителю областного Госжилнадзора было отправлено предложение о лишении управкомпании лицензии, в связи с тем, что она долгое время пренебрегала обязанностями по управлению многоквартирными домами № 16 по улице Жолудева и № 6 по улице Дегтярева. В связи с этим ухудшаются условия проживания в них людей, считают в аппарате обмбудсмена. При этом УК не раз игнорировала предписания, выдаваемые горадминистрацией и областной инспекцией государственного жилищного надзора после проверок. Так, оказалось, что еще до ноября прошлого года ООО УК “Волга-КомСервис” предписали ...
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|Спорт
|19.06.2018 23:07
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в Волгограде
После феерической победы сборной России в матче с Египтом в фан-зоне в Волгограде болельщики не спешат разойтись и устроили импровизированную дискотеку. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», все друг друга поздравляют и танцуют от избытка чувств. Так, человек сто исполнили ламбаду так, как-будто специально репетировали. Люди поют, кто-то ходит на руках, все пребывают в эйфории. Болельщики размахивают красными флагами Победы. Английские болельщики, которые накануне отпраздновали победу своей сборной в матче с Тунисом, признались, что болели за Россию и оценили игру наших спортсменов.
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|Спорт
|19.06.2018 22:26
Зашкалившие эмоции, безумная радость, сорванные голоса – это штрихи к той обстановке, что царит в эти минуты в фан-зоне, где около 12 тысяч болельщиков смотрят матч сборных Египта и России на большом экране. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», незнакомые друг с другом прежде люди обнимаются, танцуют, кричат, топают ногами и выражают радость так, как могут. Кто-то скандирует «Россия, вперед!», кто-то поет «Калинку-малинку», а кто-то – «Перемен требуют наши сердца» Виктора Цоя. Так же бурно выражали свое сожаление болельщики и после пропущенного нашими футболистами мяча. Напомним, ранее в фан-зону не смогли пройти все желающие из-за заполненной донельзя территории. ...
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|Спорт
|19.06.2018 21:40
Вход на территорию фестиваля болельщиков в Волгограде, где идёт прямая трансляция матча Россия-Египет, временно закрыт из максимальной загрузки площадки. Об этом ИА «Высота 102» сообщили организаторы. Напомним, игра началась в 21.00 в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, многие в Волгограде решили поддержать национальную сборную на фестивале болельщиков на центральной набережной, где ежедневно на огромном экране транслируются матчи ЧМ.
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|Спорт
|19.06.2018 21:11
Практически полностью заполнена фан-зона на Центральной набережной, где в эти минуты начался матч сборных Египта и России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по примерным оценкам – это больше, чем было на открытии фестиваля болельщиков - около 12 тысяч человек. Люди заняли все ступеньки, а также зеленую зону, но продолжают подходить, чтобы посмотреть матч на большом экране и поболеть за своих. В основном, конечно же, за Россию. Эмоциями готовы поддержать нашу страну и болельщики из Туниса, которые остались в Волгограде после матча своей сборной с Англией. Студент из Египта Махмуд признался, что ему трудно было сделать выбор, за...
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|Аналитика
|19.06.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: «Волгоград Арена» дебютировала на мировой футбольной арене, и это было круто. Скоро в Волгограде: болельщики из Исландии готовятся громогласно поддержать свою сборную. Однажды в России: английский фанат попал в ДТП и познакомился с волгоградской медициной и отзывчивыми русскими. То жарко, то холодно: жители Волгограда жалуются в администрацию города на кондиционеры в автобусах. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Газетный киоск
|19.06.2018 18:20
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нашествие мошки не повлияло на исход матча между сборными Туниса и Англии, который прошел на стадионе "Волгоград Арена" накануне. Никто из присутствовавших на игре не обратился за помощью из-за укусов насекомых, рассказал во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Период проведения матчей группового этапа ЧМ-2018 (с 18 по 28 июня) в Волгограде совпадает с вылетом мошки. В день первого матча в Волгограде гости города с самого утра жаловались на большое количество насекомых. Футболистам пришлось пользоваться защитными спреями, а на телевизионной картинке было отчетливо видно, как во...
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|Спорт
|19.06.2018 17:49
Сегодня на площадке фан-феста FIFA в Волгограде в день матча сборных России и Египта пройдет флешмоб под названием "Вперед, Россия!". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов, волонтеры и фанаты устроят самою большую волну болельщиков. Поддержать родную команду можно будет и на интерактивных площадках - весь сегодняшний день будет посвящен мячу и голу. Здесь красивые голы ждут не только от футболистов, но и от болельщиков. Напомним, что сборные России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00. Это будет вторая встреча в группе А национальной сборной. Первый матч с командой Саудовской Аравии...
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|Экология
|19.06.2018 16:32
ГК «Чистый город» (ООО «ЭкоЦентр») в течение 10 лет будет выстраивать и координировать сферу обращения с отходами в Новокубанской зоне Краснодарского края. Статус единого регионального оператора присвоен волгоградской компании на конкурсной основе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, соглашение подписано министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. В зону ответственности регоператора попадают Кавказский, Гулькевичский, Новокубанский, Успенский и Курганский районы Краснодарского края, а также город Армавир. Общая численность населения составляет порядка 700 тысяч человек. В ближайшее время компания ООО «ЭкоЦентр» приступит к подготовительной работе – проведет инвентаризацию контейнерных площадок, коммунальной тары, специалисты компании составят логистические схемы...
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|Здравоохранение
|19.06.2018 16:06
Новым, необычным и неожиданно позитивным опытом назвал пребывание в волгоградской больнице СМП №25 гражданин Великобритании Крис Тейлор. Так получилось, что он оказался единственным англичанином, который имея на руках билет на «Волгоград Арену», так и не смог поболеть за команду своей страны непосредственно на стадионе. Крис - учитель русской истории, работает в Гонконге, очень любит футбол и не мог пропустить чемпионат мира в России. «Я прилетел в Минеральные Воды, там арендовал машину и отправился в Волгоград. Сам не могу объяснить, как получилось так, что автомобиль съехал с узкой дороги и перевернулся»,...
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|Общество
|19.06.2018 14:33
Жители Волгограда жалуются в редакцию ИА «Высота 102» на невыносимую жару в городских автобусах из-за неработающих кондиционеров, а в мэрию, как выяснилось, - на холод в общественном транспорте. На сегодняшней встрече с журналистами заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный пообещал разобраться в ситуации с неработающим оборудованием для охлаждения воздуха в салонах автобусов и попросил сообщать о подобных фактах. Вместе с тем он заметил, что в мэрию жалуются и на холод в автобусах из-за кондиционеров. «Водители тоже зачастую не знают, включать ли им оборудование, потому что кому-то жарко, а кому-то – холодно», - пояснил замглавы. Между тем,...
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|Газетный киоск
|19.06.2018 13:35
Сборная Англии на стадионе "Волгоград Арена" одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1. Оба гола в ворота "орлов Карфагена" забил капитан английской сборной Харри Кейн. Как сообщает ИА "Высота 102", игре этого футболиста, который принес победу англичанам, посвящены сегодня все статьи в иностранных изданиях. Пишет английская пресса не только о выдающемся Кейне. Некоторые СМИ отмечают буйство назойливых мух и неожиданное гостеприимство россиян. Так, "The Guardian" утверждает, что Харри Кейн не просто спас свою сборную. Самая известная британская газета отмечает, что Кейн своим победным голом спас всех англичан "от тяжелой погоды и невыносимой интроспекции"...
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|Общество
|19.06.2018 12:44
В администрации Волгограда прокомментировали случаи взимания платы за проезд с болельщиков, которые накануне фиксировались в некоторых автобусах и троллейбусах. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», пояснения прозвучали на сегодняшней встрече с журналистами в городском пресс-центре. Так, заместитель главы администрации Сергей Разумный сообщил, что накануне, в день проведения матча сборных Англии и Туниса в Волгограде пассажирские предприятия выполнили огромный объем работы. «Конечно, при таком масштабе могут быть отдельные нюансы, - заявил Сергей Разумный. – Мы проведем разбирательство по всем фактам, дополнительный инструктаж. При выявлении виновных эти лица будут наказаны». Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что накануне в троллейбусе №10,...
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|Общество
|19.06.2018 12:40
Подмена: мальчика из приюта лишили права вывести футболистов сборных Англии и Туниса на стадион "Волгоград Арена"
Воспитанника из социально-реабилитационного центра в Камышине не оказалось среди детей, которые накануне вывели спортсменов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» возмущенные жители Камышина Волгоградской области, его место занял сын экономиста данного учреждения – ребенок из благополучной и обеспеченной семьи. "Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, который в своем детстве ничего кроме нищеты и пьянок родительских не видели. Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость, и в честность", -- едва...
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|Разное
|19.06.2018 11:34
В Волгограде перед матчем «Англия – Тунис» на территории последней мили ФИФА полиция не позволила волонтерам приюта «Дино» раздавать листовки. Об этом ИА «Высота 102» сообщила одна из активисток, присоединившаяся к мероприятию, Юлия Россошанская. «Нас подвели к полицейской машине, попросили предъявить паспорта. Затем нас отпустили, но при условии, что мы не будем раздавать листовки. Нам заявили, что мы проводим несанкционированную акцию. Хотя никаких провокационных сведений в наших печатных материалах не содержится», - пояснила Юлия. Листовки волонтеров были адресованы болельщикам, в том числе иностранным, и содержали призыв взять из приюта собаку или кошку и спасти животному жизнь. «Ежегодно на...
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20 июня 05:55
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С Днем города волжан поздравит легендарная группа «Иванушки International»
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