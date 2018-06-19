|Экология
|20.06.2018 09:56
В Волгограде нашли «кусочек Европы»
Жители Волгограда предложили ИА «Высота 102» открыть вместе с рубрикой «Доска позора» - «Доску почета» и поместить на нее рассказ об удивительном месте в городе-герое, которое они для себя недавно открыли. Это территория здания на улице Профсоюзной, 15а, которая принадлежит организации, оказывающей бесплатные юридические консультации.
«Когда вы будете проходить мимо, сразу поймете, что это – кусочек Европы, который можно создать в любом месте города, было бы желание и любовь к прекрасному, - поделились волгоградцы. – Каждый куст, каждое дерево, будь то ель, березка или тополь, каждая травинка, каждый цветок особенны и неповторимы. Потому что пребывают в постоянном уходе и любви. Ничего подобного мы и в самом центре не видели, хотя красивых мест в городе тоже немало появилось».
Волгоградцы утверждают, что невозможно пройти мимо и не остановиться. Не полюбоваться на потрясающую зелень и идеальный порядок. «Хочется сказать спасибо тем людям, кто создал такой оазис на отдельно взятой территории». Кстати, вписались в пейзаж и знаменитые футболисты, которые появились в этом мини-парке к открытию Чемпионата мира по футболу.
По словам волгоградцев, в городе сотни и тысячи организаций и учреждений. И если бы каждый руководитель смог создать хоть что-то похожее, то и жизнь стала бы интересней, и человек стал бы иметь возможность получать эстетическое удовольствие от наблюдаемой им красоты, и город выглядел совсем иначе. Потому что, как сказал русский историк Карамзин, любовь к родному месту – это и есть любовь к Родине, а истинная красота человека - в красоте души, красоте дел его.
Волгоградцы согласны с ним. Они также убеждены, что красота и человек должны быть рядом всегда.
В Волгоградской области в ЖК «Заречье» воплощаются мечты горожан о жизни на лоне природы
Город-герой - гостям ЧМ по футболу 2018: «WelcomeVolgograd»
Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Каждый из нас в шумном мегаполисе мечтает о тишине и пьянящем свежем воздухе. ИА "Высота 102" выяснило, побывав в жилом...
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Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе...
|Спорт
|20.06.2018 10:35
Противостояние сборных Нигерии и Исландии (группа D) на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" обещает быть, как минимум, не скучным. Как сообщает ИА "Высота 102", команды проведут свою вторую игру в рамках группового турнира. Ранее, 16 июня, в подмосковном Тушино сборная Исландии сыграла вничью с Аргентиной (1:1). А команда Нигерии в своем первом матче на "Стадионе Нижний Новгород" потерпела поражение от хорватов со счетом 2:0. Примечательно, что для викингов участие в нынешнем чемпионате мира является дебютным, тогда как сборная Нигерии вступила в борьбу за Кубок мира по футболу в шестой раз. НИГЕРИЯ ...
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|Телеком
|20.06.2018 10:15
«Ростелеком», официальный российский спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, объявил о новой акции. Участие в «Футболомании» позволяет на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье – высокоскоростной «Домашний интернет», крутое «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «Ростелеком» помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и «Интерактивное ТВ», чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями...
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|Спорт
|20.06.2018 10:14
Для перевозки болельщиков на футбольный матч Нигерия-Исландия 22 и 23 июня 2018 года в Волгограде назначаются дополнительные электропоезда по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган – Волгоград-1 – Акварель. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД – филиале ОАО «РЖД», первый рейс по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган от о.п. Акварель отправится в 13:16. Последний электропоезд от о.п. Мамаев Курган – в 00:10. Перевозчик обращает внимание пассажиров, что данные «городские электрички» будут делать остановки только на о.п. Акварель, ст. Волгоград-1 и о.п. Мамаев Курган. Кроме того, 22 июня 2018 года частично изменяется график и маршрут следования...
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|Расследования
|20.06.2018 10:01 (Обновлено: 20.06.2018 10:01)
Арбитражный суд Волгоградской области постановить расторгнуть государственный контракт на выполнение работ по строительству следственного изолятора на 366 мест в городе Симферополе в Крыму. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с исковым заявлением к генподрядчику - ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН" - обратилось УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю. Согласно материалам дела, госконтракт на строительство объекта стоимостью 119,8 миллиона рублей был заключен в декабре 2016 года. СИЗО должны были построить еще в прошлом году, однако этого не произошло до сих пор. Представитель ответчика выступал против удовлетворения иска, пояснив, что в неисполнении обязательств генеральным подрядчиком виноват истец....
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|Финграмотность
|20.06.2018 09:45
Количество судебных разбирательств с участием волгоградских компаний и обычных жителей в судах Москвы и Московской области за последний год, как констатируют юристы, значительно увеличилось. С 2018 года в Москве заработало подразделение, обеспечивающее защиту прав волгоградских компаний и физических лиц, живущих в нашем регионе. «По ряду причин отстаивать свои права по некоторым категориям споров истцы вынуждены именно в московских судах. Для граждан становится проблемным поиск юриста в Москве, а также вопрос ценообразования на юридические услуги, если приходится нанимать его там. Для бизнеса также становятся проблемой дополнительные расходы на командирование юристов по спорам, которые порой длятся...
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|Общество
|20.06.2018 05:55
Волгоградской УК “Волга-КомСервис” грозит лишение лицензии - повторно. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, руководителю областного Госжилнадзора было отправлено предложение о лишении управкомпании лицензии, в связи с тем, что она долгое время пренебрегала обязанностями по управлению многоквартирными домами № 16 по улице Жолудева и № 6 по улице Дегтярева. В связи с этим ухудшаются условия проживания в них людей, считают в аппарате обмбудсмена. При этом УК не раз игнорировала предписания, выдаваемые горадминистрацией и областной инспекцией государственного жилищного надзора после проверок. Так, оказалось, что еще до ноября прошлого года ООО УК “Волга-КомСервис” предписали ...
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|Спорт
|19.06.2018 23:07
После победы сборной России в матче с Египтом болельщики устроили «дикие» танцы в фан-зоне в Волгограде
После феерической победы сборной России в матче с Египтом в фан-зоне в Волгограде болельщики не спешат разойтись и устроили импровизированную дискотеку. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», все друг друга поздравляют и танцуют от избытка чувств. Так, человек сто исполнили ламбаду так, как-будто специально репетировали. Люди поют, кто-то ходит на руках, все пребывают в эйфории. Болельщики размахивают красными флагами Победы. Английские болельщики, которые накануне отпраздновали победу своей сборной в матче с Тунисом, признались, что болели за Россию и оценили игру наших спортсменов.
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|Спорт
|19.06.2018 22:26
Зашкалившие эмоции, безумная радость, сорванные голоса – это штрихи к той обстановке, что царит в эти минуты в фан-зоне, где около 12 тысяч болельщиков смотрят матч сборных Египта и России на большом экране. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», незнакомые друг с другом прежде люди обнимаются, танцуют, кричат, топают ногами и выражают радость так, как могут. Кто-то скандирует «Россия, вперед!», кто-то поет «Калинку-малинку», а кто-то – «Перемен требуют наши сердца» Виктора Цоя. Так же бурно выражали свое сожаление болельщики и после пропущенного нашими футболистами мяча. Напомним, ранее в фан-зону не смогли пройти все желающие из-за заполненной донельзя территории. ...
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|Спорт
|19.06.2018 21:40
Вход на территорию фестиваля болельщиков в Волгограде, где идёт прямая трансляция матча Россия-Египет, временно закрыт из максимальной загрузки площадки. Об этом ИА «Высота 102» сообщили организаторы. Напомним, игра началась в 21.00 в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, многие в Волгограде решили поддержать национальную сборную на фестивале болельщиков на центральной набережной, где ежедневно на огромном экране транслируются матчи ЧМ.
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|Спорт
|19.06.2018 21:11
Практически полностью заполнена фан-зона на Центральной набережной, где в эти минуты начался матч сборных Египта и России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по примерным оценкам – это больше, чем было на открытии фестиваля болельщиков - около 12 тысяч человек. Люди заняли все ступеньки, а также зеленую зону, но продолжают подходить, чтобы посмотреть матч на большом экране и поболеть за своих. В основном, конечно же, за Россию. Эмоциями готовы поддержать нашу страну и болельщики из Туниса, которые остались в Волгограде после матча своей сборной с Англией. Студент из Египта Махмуд признался, что ему трудно было сделать выбор, за...
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|Аналитика
|19.06.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: «Волгоград Арена» дебютировала на мировой футбольной арене, и это было круто. Скоро в Волгограде: болельщики из Исландии готовятся громогласно поддержать свою сборную. Однажды в России: английский фанат попал в ДТП и познакомился с волгоградской медициной и отзывчивыми русскими. То жарко, то холодно: жители Волгограда жалуются в администрацию города на кондиционеры в автобусах. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Газетный киоск
|19.06.2018 18:20
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нашествие мошки не повлияло на исход матча между сборными Туниса и Англии, который прошел на стадионе "Волгоград Арена" накануне. Никто из присутствовавших на игре не обратился за помощью из-за укусов насекомых, рассказал во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Период проведения матчей группового этапа ЧМ-2018 (с 18 по 28 июня) в Волгограде совпадает с вылетом мошки. В день первого матча в Волгограде гости города с самого утра жаловались на большое количество насекомых. Футболистам пришлось пользоваться защитными спреями, а на телевизионной картинке было отчетливо видно, как во...
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|Спорт
|19.06.2018 17:49
Сегодня на площадке фан-феста FIFA в Волгограде в день матча сборных России и Египта пройдет флешмоб под названием "Вперед, Россия!". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов, волонтеры и фанаты устроят самою большую волну болельщиков. Поддержать родную команду можно будет и на интерактивных площадках - весь сегодняшний день будет посвящен мячу и голу. Здесь красивые голы ждут не только от футболистов, но и от болельщиков. Напомним, что сборные России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00. Это будет вторая встреча в группе А национальной сборной. Первый матч с командой Саудовской Аравии...
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|Экология
|19.06.2018 16:32
ГК «Чистый город» (ООО «ЭкоЦентр») в течение 10 лет будет выстраивать и координировать сферу обращения с отходами в Новокубанской зоне Краснодарского края. Статус единого регионального оператора присвоен волгоградской компании на конкурсной основе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, соглашение подписано министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. В зону ответственности регоператора попадают Кавказский, Гулькевичский, Новокубанский, Успенский и Курганский районы Краснодарского края, а также город Армавир. Общая численность населения составляет порядка 700 тысяч человек. В ближайшее время компания ООО «ЭкоЦентр» приступит к подготовительной работе – проведет инвентаризацию контейнерных площадок, коммунальной тары, специалисты компании составят логистические схемы...
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|Здравоохранение
|19.06.2018 16:06
Новым, необычным и неожиданно позитивным опытом назвал пребывание в волгоградской больнице СМП №25 гражданин Великобритании Крис Тейлор. Так получилось, что он оказался единственным англичанином, который имея на руках билет на «Волгоград Арену», так и не смог поболеть за команду своей страны непосредственно на стадионе. Крис - учитель русской истории, работает в Гонконге, очень любит футбол и не мог пропустить чемпионат мира в России. «Я прилетел в Минеральные Воды, там арендовал машину и отправился в Волгоград. Сам не могу объяснить, как получилось так, что автомобиль съехал с узкой дороги и перевернулся»,...
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