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Экология
 20.06.2018 09:56

В Волгограде нашли «кусочек Европы»

Жители Волгограда предложили ИА «Высота 102» открыть вместе с рубрикой «Доска позора» - «Доску почета» и поместить на нее рассказ об удивительном месте в городе-герое, которое они для себя недавно открыли. Это территория здания на улице Профсоюзной, 15а, которая принадлежит организации, оказывающей бесплатные юридические консультации. 
«Когда вы будете проходить мимо, сразу поймете, что это – кусочек Европы, который можно создать в любом месте города, было бы желание и любовь к прекрасному, - поделились волгоградцы. – Каждый куст, каждое дерево, будь то ель, березка или тополь, каждая травинка, каждый цветок особенны и неповторимы. Потому что пребывают в постоянном уходе и любви. Ничего подобного мы и в самом центре не видели, хотя красивых мест в городе тоже немало появилось». 
Волгоградцы утверждают, что невозможно пройти мимо и не остановиться. Не полюбоваться на потрясающую зелень и идеальный порядок. «Хочется сказать спасибо тем людям, кто создал такой оазис на отдельно взятой территории». Кстати, вписались в пейзаж и знаменитые футболисты, которые появились в этом мини-парке к открытию Чемпионата мира по футболу. 
По словам волгоградцев, в городе сотни и тысячи организаций и учреждений. И если бы каждый руководитель смог создать хоть что-то похожее, то и жизнь стала бы интересней, и человек стал бы иметь возможность получать эстетическое удовольствие от наблюдаемой им красоты, и город выглядел совсем иначе. Потому что, как сказал русский историк Карамзин, любовь к родному месту – это и есть любовь к Родине, а истинная красота человека - в красоте души, красоте дел его. 
Волгоградцы согласны с ним. Они также убеждены, что красота и человек должны быть рядом всегда.
 




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В Волгограде вход на территорию фан-феста закрыли из-за наплыва болельщиков Вход на территорию фестиваля болельщиков в Волгограде, где идёт прямая трансляция матча Россия-Египет, временно закрыт из максимальной загрузки площадки. Об этом ИА «Высота 102» сообщили организаторы. Напомним, игра началась в 21.00 в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, многие в Волгограде решили поддержать национальную сборную на фестивале болельщиков на центральной набережной, где ежедневно на огромном экране транслируются матчи ЧМ.
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Спорт 19.06.2018 21:11

В Волгограде в фан-зоне на просмотре матча сборных Египта и России – аншлаг Практически полностью заполнена фан-зона на Центральной набережной, где в эти минуты начался  матч сборных Египта и России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», по примерным оценкам – это больше, чем было на открытии фестиваля болельщиков - около 12 тысяч человек. Люди заняли все ступеньки, а также зеленую зону, но продолжают подходить, чтобы посмотреть матч на большом экране и поболеть за своих.  В основном, конечно же, за Россию. Эмоциями готовы поддержать нашу страну и болельщики из Туниса, которые остались в Волгограде после матча своей сборной с Англией. Студент из Египта Махмуд признался, что ему трудно было сделать выбор, за...
Прочитана: 2971 раз
Аналитика 19.06.2018 20:03

Смотрите сегодня в программе: «Волгоград Арена» дебютировала на мировой футбольной арене, и это было круто. Скоро в Волгограде: болельщики из Исландии готовятся громогласно поддержать свою сборную. Однажды в России: английский фанат попал в ДТП и познакомился с волгоградской медициной и отзывчивыми русскими. То жарко, то холодно: жители Волгограда жалуются в администрацию города на кондиционеры в автобусах. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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Газетный киоск 19.06.2018 18:20

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нашествие мошки не повлияло на исход матча между сборными Туниса и Англии, который прошел на стадионе "Волгоград Арена" накануне. Никто из присутствовавших на игре не обратился за помощью из-за укусов насекомых, рассказал во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Период проведения матчей группового этапа ЧМ-2018 (с 18 по 28 июня) в Волгограде совпадает с вылетом мошки. В день первого матча в Волгограде гости города с самого утра жаловались на большое количество насекомых. Футболистам пришлось пользоваться защитными спреями, а на телевизионной картинке было отчетливо видно, как во...
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В Волгограде болельщики поддержат сборную России гигантской "волной" Сегодня на площадке фан-феста FIFA в Волгограде в день матча сборных России и Египта пройдет флешмоб под названием "Вперед, Россия!". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на организаторов, волонтеры и фанаты устроят самою большую волну болельщиков. Поддержать родную команду можно будет и на интерактивных площадках - весь сегодняшний день будет посвящен мячу и голу. Здесь красивые голы ждут не только от футболистов, но и от болельщиков. Напомним, что сборные России и Египта сыграют сегодня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00. Это будет вторая встреча в группе А национальной сборной. Первый матч с командой Саудовской Аравии...
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