В Волгограде нашли «кусочек Европы»

Жители Волгограда предложили ИА «Высота 102» открыть вместе с рубрикой «Доска позора» - «Доску почета» и поместить на нее рассказ об удивительном месте в городе-герое, которое они для себя недавно открыли. Это территория здания на улице Профсоюзной, 15а, которая принадлежит организации, оказывающей бесплатные юридические консультации.

«Когда вы будете проходить мимо, сразу поймете, что это – кусочек Европы, который можно создать в любом месте города, было бы желание и любовь к прекрасному, - поделились волгоградцы. – Каждый куст, каждое дерево, будь то ель, березка или тополь, каждая травинка, каждый цветок особенны и неповторимы. Потому что пребывают в постоянном уходе и любви. Ничего подобного мы и в самом центре не видели, хотя красивых мест в городе тоже немало появилось».

Волгоградцы утверждают, что невозможно пройти мимо и не остановиться. Не полюбоваться на потрясающую зелень и идеальный порядок. «Хочется сказать спасибо тем людям, кто создал такой оазис на отдельно взятой территории». Кстати, вписались в пейзаж и знаменитые футболисты, которые появились в этом мини-парке к открытию Чемпионата мира по футболу.

По словам волгоградцев, в городе сотни и тысячи организаций и учреждений. И если бы каждый руководитель смог создать хоть что-то похожее, то и жизнь стала бы интересней, и человек стал бы иметь возможность получать эстетическое удовольствие от наблюдаемой им красоты, и город выглядел совсем иначе. Потому что, как сказал русский историк Карамзин, любовь к родному месту – это и есть любовь к Родине, а истинная красота человека - в красоте души, красоте дел его.

Волгоградцы согласны с ним. Они также убеждены, что красота и человек должны быть рядом всегда.













