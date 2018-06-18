18 июня. INTERFAX.RU - Елецкий суд Липецкой области оштрафовал английского болельщика за мелкое хулиганство в поезде Москва-Волгоград.

"Суд признал виновным подданного Великобритании в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в 1 тысячу рублей", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в суде.

Позже стало известно, что второй подданный Великобритании, ставший участником инцидента в поезде Москва-Волгоград, также был оштрафован.





"В отношении подданного Великобритании составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и назначил ему наказание в виде административного штрафа", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Собеседник агентства не уточнил точную сумму штрафа, отметив, что в соответствии с КоАП РФ она составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Источник подчеркнул, что иностранец не задерживался.

"Как мне известно, штраф уже оплачен", - резюмировал он.





Ранее сообщалось, что двое снятых с поезда в Волгоград британских болельщиков выпивали и дебоширили. На обоих иностранцев в Ельце были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, на одного из болельщиков, не подчинившегося требованиям сотрудника полиции, заведено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Санкции по статьям предусматривают до 15 суток административного ареста.