В волгоградских автобусах с иностранцев берут деньги за проезд

Из-за языкового барьера некоторым иностранцам-пассажирам приходится оплачивать проезд в общественном транспорте, поездки в котором в день проведения матчей должны быть бесплатными. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, иностранцы с паспортами болельщиков зачастую не понимают требование кондуктора предъявить и билет. (Напомним, право на бесплатный проезд предоставляется при предъявлении паспорта болельщика и билета на матч – прим. ред. ИА «Высота 102»). «Ошалевшие от жары и мошки иностранцы не понимают кондуктора, когда он требует показать и билет на матч, и предпочитают отдать мелочь», - свидетельствуют волгоградцы. К слову, и горожанам, которые ездят сегодня в общественном транспорте с паспортами болельщиков, тоже порой приходится оплачивать проезд из-за отсутствия у них билета на "Волгоград Арену". «Мы, например, не знали, что надо иметь с собой билет», - сетуют волгоградцы.

Между тем, некоторые иностранцы надолго запомнят поездки в общественном транспорте. Так, несмотря на заверения городских властей о том, что к 1 июня все кондиционеры в автобусах заработают, например, сегодня один из автобусов маршрута №2 курсировал с открытыми форточками из-за неработающего кондиционера. В автобусе находилась группа болельщиков из Туниса, которые были шокированы тем, что водитель открыл только переднюю дверь, куда устремились одуревшие от жары иностранцы. Впрочем, просто так их не выпустили – опять же, из-за языкового непонимания, тунисцам пришлось выполнить требование водителя оплатить проезд. Что они, впрочем, с радостью сделали, чтобы быстрее оказаться на свободе.



