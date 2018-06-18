







Большой наплыв посетителей из числа иностранных и российских болельщиков фиксируется в эти дни в музее-панораме «Сталинградская битва». Как сообщает ИА «Высота 102», экскурсионные группы проходят по залам музея одна за другой, гости города-героя слушают рассказы экскурсоводов, рассматривают бесценные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с несколькими гостями из Англии, Швейцарии и Греции. Все они в разной форме высказали мысль о том, что мир должен помнить и знать, какой ценой досталась победа в Сталинграде. Один из англичан заметил, что в его стране очень многие знают о кровопролитной Сталинградской битве. «И в конце концов ведь это Россия спасла мир», - подытожил он. Английские болельщики чаще других посетителей музея останавливаются и фотографируются у стенда, где представлен меч короля Великобритании Георга VI. Меч был выкован по специальному указу монарха и преподнесен Сталинграду в знак восхищения британского народа мужеством защитников города на Волге и, по свидетельству англичан, этот факт в Англии известен всем - и старшему поколению, и молодежи. Всего коллекция иностранных подарков, хранящихся в музее-панораме «Сталинградская битва», насчитывает более 8 тысяч предметов из 65 стран мира. Именно они составляют основу выставки «Мир Сталинграду», которую развернули специально к началу проведения в Волгограде матчей ЧМ по футболу. Сотрудники музея отмечают, что туристы активно фотографируют подарки своих стран.