За шесть часов до матча Англия-Тунис в Волгограде скоростные трамваи стали "челноками"





За шесть часов до начала первого в Волгограде матча чемпионата мира по футболу общественный транспорт начал работать на подвоз зрителей к стадиону. Наряду с 98 автобусами-шаттлами, на городских магистралях по муниципальным маршрута курсируют порядка 500 единиц подвижного состава, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Троллейбус № 10а следует по маршруту № 10 с конечной на ул. Тулака. Троллейбусы №9 и №12 с 15-00 отправляются от Спартановки до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. Всего в этот день на данных маршрутах работают порядка 45 троллейбусов с интервалом движения 3-4 минуты.

Скоростные трамваи также с 15-00 перешли на челночный режим в границах станций «Ельшанка» и «ТРК «Европа Сити Молл». Число электротранспорта на линии в этот период увеличится в три раза, интервал движения трамваев не будет превышать 2-3 минут.

С южных районов города для волгоградцев по привычным маршрутам продолжают курсировать автобусы №№ 2, 55 и 77, которые доставляют пассажиров в том числе от Заканалья вплоть до пл. Ленина и ТЦ «Комсомолл».

Также усилены маршруты с северной стороны - это направления №№ 20, 21 и 25, которые доставляют пассажиров в том числе от Спартановки и Нижнего Тракторного вплоть до Привокзальной площади и ТЦ «Акварель». Они заменяют автобусный маршрут № 95.

На время работы пешеходных зон в дни матчей скорректирована работа маршрутов №№ 3с и 36. Указанные маршрутные такси объезжают зону «последней мили» по ул. 39-й Гвардейской, следуя по улицам Лермонтова, Рокоссовского, Хиросимы с выездом на Первую продольную магистраль по ул. 7-й Гвардейская.

Такси будут высаживать и забирать пассажиров на парковочной зоне у ТРЦ «Европа Сити Молл». Остальной общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме.

Комфортабельные автобусы работают с 6 утра и до часа ночи в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Они отправляются от 3 перехватывающих парковок (P+R) по спецмаршрутам с общей конечной остановкой «Стадион», расположенной на парковке ТЦ «Европа Сити Молл».

Шаттл S1 ходит от аэропорта, с промежуточными остановками «P+R Ашан» (ш. Авиаторов), «Вокзал» (ул. Пархоменко), «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) и «Фан Зона FIFA» (Набережная). При этом шаттл S1 продолжит курсировать и в ночное время. С 01-00 и до 6-00 от Аэропорта до остановки «Стадион» (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут регулярно ходить два автобуса.

Шаттлы S2 двигаются по маршруту «Вокзал» (Привокзальная площадь) - «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) - «Фан Зона FIFA» (Набережная) – «Стадион». Маршрут S3 от «P+R Тракторная» (перехватывающая парковка рядом с остановкой «Хлебозавод») с промежуточными остановками «P+R Комсомолл», «Вокзал» (ул. Пархоменко), «Фан Зона FIFA» (Комсомольская) и «Фан Зона FIFA» (Набережная) также довезет всех желающих до остановки «Стадион». Интервальность движения на всех маршрутах составляет порядка 15 минут. После окончания матчей трансферы начнут отправляться от конечного пункта каждые 3 минуты.

На время проведения спортивных мероприятий будет также работать перехватывающая парковка у ТЦ «Акварель» в Советском районе. Горожане смогут оставить там личный транспорт и пересесть на электропоезда по маршруту «Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган – Волгоград-1 – Акварель», которые с 16-00 также начнут работать в усиленном режиме. Первый электропоезд отправляется от ст. «Акварель» до ст. «Мамаев Курган» в 16-11.



