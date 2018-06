Прошлое и новый стадион: британская пресса в преддверии матча Англия-Тунис рассказывает о Волгограде

Британская газета "The Independent" в преддверии игры с участием национальной сборной на стадионе "Волгоград Арена" сегодня пишет о городе, в котором пройдет матч Англия-Тунис. Как сообщает ИА "Высота 102", материал под заголовком

"The city that can’t forget the war: Why Volgograd hopes the World Cup can help it enter a new era" ("Город, который не может забыть войну: почему Волгоград надеется, что Кубок мира поможет ему вступить в новую эру"), посвящен в основном истории Волгограда-Сталинграда. Здесь, пишет издание, прошла "самая разрушительная и решительная битва в войне". В ней погибло около 1 миллиона солдат и мирных жителей. "Это больше, чем совокупные потери США и Великобритании", - отмечает издание. Несмотря на то, что указанные события произошли здесь более 70 лет назад, эта тема в Волгограде до сих пор очень волнительная. Все английские болельщики, отмечает "The Independent", были предупреждены о необходимости почтительного отношения к историческому прошлому города. Останки погибших солдат находят в Волгограде и сегодня. Британское издание сообщает читателям, что при строительстве нового стадиона даже пришлось приостановить работы после того, как экскаваторы обнаружили останки двух красноармейцев. В целом, новый стадион, где Англия будет играть свой первый группой матч, иностранные журналисты называют "достаточно привлекательным". И отмечают некоторое сходство с олимпийским стадионом "Птичье гнездо" в Пекине.

Однако в Волгограде стадион построен на месте, которое, как пишет "The Independent", действительно имеет значение. "Волгоград вряд ли мог предложить более почитаемое место для футбольного стадиона, рядом с Мамаевым курганом - местом одного из самых кровопролитных сражений Сталинграда", - отмечает издание. В статье достаточно подробно рассказано о Мамаевом кургане, об архитектуре Волгограда и музеях, посвященных Сталинградской битве. Есть в материале и ложка дегтя в виде информации о закрытых заводах, таких как тракторный, химический и завод медоборудования. А также о металлургическом комбинате "Красный Октябрь", который приостановил свою работу на период ЧМ.

Однако заканчивается статья на оптимистичной ноте, а именно на том, что у города, который так сильно погружен в прошлое, может быть и будущее. Связано оно, конечно, с чемпионатом мира по футболу. Впереди - встреча рекордного количества туристов. Волгограду в преддверии ЧМ уже сделали "cosmetic makeover" (косметический макияж). Преобразились и люди, которые, как отмечается в статье, встрепенулись в ожидании чего-то важного.