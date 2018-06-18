





Пока сборная Великобритании готовится к матчу с Тунисом, английские болельщики активно разминаются в пабах Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" директор одного из пабов, последние три дня в ирландском клубе хорошего настроения полный аншлаг, при этом 95% посетителей -- это англичане. "Замечательные британцы, общительные, веселые. И в них непобедимый дух патриотизма. В России они собираются посетить все матчи с участием национальной сборной. Они не любят слоняться по городу, а предпочитают вот такое времяпрепровождение. Англичане нашли адрес нашего паба в гугле, их привлекло обещание ирландского веселья и радушия с российским размахом. Пришли пообедать в 12 часов дня, а ушли от нас довольные в 4 часа утра. Выпили все пиво, пришлось ночью срочно звонить поставщикам и просить добавки. Им очень нравится наш город. Они знакомы с историей героического Сталинграда и часть тостов английских болельщиков была в честь нашего города. Это было здорово" -- поделился своими впечатлениями с ИА "Высота 102" и видео отдыха британских болельщиков директор ирландского паба.



